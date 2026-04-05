José Abellán, doctor, advierte sobre el impacto en el colesterol: “El ayuno intermitente lo veo con buenos ojos, pero tiene este efecto”

¿Llevas una vida sana pero, para tu sorpresa, tienes el colesterol elevado? Es una situación que puede ocurrir y que, de hecho, el doctor José Abellán ve con frecuencia en su consulta. Este experto ha desgranado las cinco razones que suelen explicar esta aparente contradicción, demostrando que ciertos hábitos, algunos considerados saludables, pueden tener un impacto inesperado en nuestros análisis de sangre.

Dietas populares, bajo la lupa

La primera causa señalada por el doctor Abellán se encuentra en un enfoque dietético muy popular: la dieta baja en carbohidratos o 'low-carb'. Según explica, al reducir drásticamente los hidratos, "estás forzando a tu cuerpo a depender de la grasa". Este cambio metabólico provoca que "aumenten los transportadores de triglicéridos en tu cuerpo, que son los mismos del colesterol", lo que se refleja directamente en un incremento de los niveles.

En segundo lugar, el especialista pone el foco en el ayuno intermitente. Aunque lo considera "una herramienta asociada a una buena salud", advierte de que durante la ventana de ayuno "aumentan los transportadores de colesterol en tu cuerpo". Por este motivo, desaconseja que esta práctica se convierta en una rutina perpetua. "No me gusta que el ayuno intermitente se realice todos los días, toda la vida", afirma Abellán.





No me gusta que el ayuno intermitente se realice todos los días, toda la vida" José Abellán Doctor

Los enemigos silenciosos: tabaco y estrés

La tercera razón es, en palabras del doctor, "la que menos me gusta de todas": el tabaquismo. Este hábito no solo eleva los niveles de colesterol, sino que tiene un efecto mucho más pernicioso. Tal como detalla el experto, fumar "aumenta el colesterol de tu cuerpo, pero además lo oxida haciéndolo más pegajoso", lo que multiplica el riesgo cardiovascular al facilitar que se adhiera a las arterias.

Fumar aumenta el colesterol de tu cuerpo, pero además lo oxida haciéndolo más pegajoso" José Abellán Doctor

El cuarto factor es uno de los grandes males de la sociedad moderna: el estrés crónico. Esta situación, calificada por Abellán como "superfrecuente y también peligrosa", activa un "modo de supervivencia" en el organismo. La consecuencia es un aumento del cortisol, la hormona del estrés, que a su vez "también aumenta el colesterol circulante", manteniendo el cuerpo en un estado de alerta constante que pasa factura a la salud.





Una subida temporal y menos preocupante

Finalmente, la quinta razón es la que el doctor considera menos preocupante. Se da en personas que están en un proceso de pérdida de peso, especialmente si se centran en reducir la grasa corporal. Durante esta fase, "temporalmente puede aumentar su colesterol en sangre", explica. Sin embargo, aclara que este repunte no es alarmante, ya que el resultado final será un claro "beneficio para su salud" a largo plazo.