Jennifer López (56): "Hace años que no tomo nada de cafeína porque estropea la piel conforme envejeces"

La razón por la que Jennifer Lopez no toma café ni ninguna bebida con cafeína tiene que ver con la belleza. En una declaración a Us Weekly en 2016, la icónica actriz y cantante explicó su postura: "No bebo, ni fumo, ni tomo cafeína". Según ella, estas sustancias "realmente arruinan la piel a medida que envejeces". Su decisión, aunque personal, choca con la visión de muchos expertos y con la popularidad del café, la bebida más consumida del mundo después del agua.

La cafeína realmente arruina la piel a medida que envejeces" Jennifer López Actriz

El razonamiento de Lopez se apoya en que la cafeína puede afectar negativamente al cuerpo. Según el medio especializado Byrdie, su consumo puede elevar los niveles de estrés, interrumpir el ciclo de sueño y dañar la piel, provocando brotes de acné. Sin embargo, también se matiza que estos brotes suelen estar más relacionados con el azúcar y la leche que se añaden a la bebida que con el café en sí.

Beneficios contrastados del café

A pesar de la percepción negativa, el café tiene importantes beneficios. El dermatólogo Gary Goldenberg comentó a Byrdie que se ha demostrado que la cafeína es positiva para la piel. "Tiene propiedades antioxidantes y se ha demostrado que es antiinflamatoria", afirmó. Esta visión es compartida por otros especialistas que han estudiado a fondo los efectos de esta popular bebida en la salud.

EFE Jennifer López en la gala de los Oscar

Un estudio publicado en el ‘European Journal of Preventive Cardiology’, realizado durante más de diez años con medio millón de personas en el Reino Unido, concluyó que quienes toman dos o tres cafés al día tienen un menor riesgo de sufrir infartos o ictus. El cardiólogo Juan José Gómez Doblas aclaró en ‘TRECE Al Día’ que el café es beneficioso para la salud cardiovascular: “La mayoría de los pacientes con enfermedades cardiovasculares piensan que no pueden tomar café y desde hace tiempo sabemos por los estudios que las personas que toman entre una y tres tazas al día viven más años y tienen menos problemas como arritmias”.

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La clave está en la moderación

El doctor Alberto Sanagustín, médico de familia y divulgador, explicó en ‘Poniendo las Calles’ de COPE que el café actúa como un bloqueador del cansancio. "El café tarda en hacer efecto media hora y dura unas cinco, es rápido", señaló. Sin embargo, la cafeína puede permanecer en el organismo hasta diez horas, por lo que recomienda tomar la última taza unas seis horas antes de dormir para garantizar un buen descanso.

Los expertos coinciden en que la clave está en un consumo moderado. Gómez Doblas advierte que "las personas que toman dosis muy altas también tienen riesgo". Además, se ha desmitificado su relación con el cáncer, que se debía al consumo de tabaco asociado, y se ha destacado su "efecto protector en el hígado graso", consolidando la idea de que, en su justa medida, el café es un aliado para la salud.