Isabel Viña, divulgadora y médico: "Existen varios antiinflamatorios que pueden producir insomnio cuando disminuye esta molécula"

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más comunes en cualquier botiquín doméstico, utilizado para aliviar desde un dolor de cabeza hasta una inflamación. Sin embargo, su consumo frecuente podría tener una consecuencia inesperada: impedir un descanso adecuado. Así lo ha explicado la médico y divulgadora Isabel Viña en sus redes sociales, donde ha arrojado luz sobre por qué este popular antiinflamatorio no esteroideo (AINE) puede estar detrás de muchos casos de insomnio.

La clave de este efecto secundario se encuentra en el propio mecanismo de acción del fármaco. Según explica Viña, "uno de los mecanismos de acción de estos fármacos es la disminución de las prostaglandinas". Estas moléculas son cruciales en la regulación de diversas funciones corporales, incluida la regulación del ciclo de sueño-vigilia, y su alteración puede desequilibrar nuestro reloj biológico.

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La molécula que nos quita el sueño

En concreto, el ibuprofeno afecta a la producción de la prostaglandina D2, una sustancia fundamental para inducir el sueño. La doctora señala que "cuando el ibuprofeno reduce en exceso esta molécula, se alteran las fluctuaciones necesarias en los compuestos que nos permiten dormir". Este desajuste provoca que el cuerpo tenga dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo de forma continua durante la noche, dando lugar a despertares frecuentes e interrupciones del descanso.

Uno de los mecanismos de acción de estos fármacos es la disminución de las prostaglandinas" Isabel Viña Médico

La ciencia respalda la advertencia

La advertencia de Viña no es una simple observación, sino que está respaldada por la evidencia científica. Un estudio de referencia publicado en la revista *Physiology & Behavior* analizó los efectos de varios AINEs en el sueño. Los resultados mostraron que tanto el ibuprofeno como la aspirina interrumpían el descanso, aumentando el número de despertares y el tiempo que los participantes pasaban en vigilia, lo que se traducía en una menor eficiencia del sueño.

Alamy Stock Photo El ibuprofeno en exceso puede tener efectos adversos

Curiosamente, el mismo estudio reveló que el acetaminofén, conocido comercialmente como paracetamol, no producía estos efectos adversos sobre el sueño. La razón es que, a diferencia de los AINEs, su mecanismo de acción no interfiere de la misma manera con la síntesis de prostaglandinas. Esto lo convierte en una alternativa a considerar para personas con problemas de insomnio que necesiten un analgésico.

Cuando el ibuprofeno reduce en exceso esta molécula, se alteran las fluctuaciones necesarias en los compuestos que nos permiten dormir" Isabel Viña Médico

Melatonina y temperatura corporal

Los investigadores han explorado otras vías por las cuales los antiinflamatorios pueden alterar el descanso nocturno. Otra investigación sugiere que la inhibición de las prostaglandinas también podría suprimir los niveles nocturnos de melatonina, la hormona clave para regular el sueño. Además, estos fármacos pueden provocar cambios en la temperatura corporal, otro factor estrechamente ligado a la capacidad del cuerpo para dormir profundamente.

La divulgación de la doctora Viña subraya la importancia de conocer los efectos secundarios de los medicamentos de uso común, incluso de aquellos que se pueden adquirir sin receta médica. Aunque el ibuprofeno es un fármaco seguro y eficaz para muchos, quienes sufren de insomnio crónico o tienen un sueño frágil deberían consultar con su médico si su consumo podría estar influyendo en su descanso, antes de normalizar su uso.