Fernando Rivera, oncólogo: "El cáncer de colon nos lo acabamos provocando nosotros mismos"

El oncólogo y presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Fernando Rivera, advierte del incremento de los casos de cáncer de colon entre los menores de 50 años y sostiene que es una enfermedad que "nos la acabamos provocando nosotros mismos" por los hábitos de vida.

En una entrevista con EFE, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, Rivera incide en la importancia de participar en los programas de cribado, destinados a la población a partir de 50 años, y de llevar una vida saludable, con ejercicio físico y dieta mediterránea, una costumbre, esta última, que se va perdiendo en favor de otros patrones alimenticios perjudiciales para la salud.

El cáncer colorrectal es el más frecuente en España, de hecho, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2025 se diagnosticarán 44.573; es el segundo más diagnosticado en hombres (27.224), por detrás del de próstata, y en mujeres (17.349), superado solo por el de mama.

La edad es un factor de riesgo para padecerlo, sin embargo, desde hace un tiempo los casos en pacientes menores de 50 años preocupan y "muchísimo" a los oncólogos, tal y como asegura, Rivera, quien también es jefe de servicio de Oncología Médica de Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

"Consideramos cáncer colorrectal en adultos jóvenes el que aparece por debajo de los 50 años. En las últimas décadas estamos viendo, sobre todo en los países más desarrollados, un aumento muy preocupante. Este aumento es más grande en algunas zonas y en algunos países que en otros", subraya.

Por ejemplo, en Asia el incremento es "bastante grande", al igual que en Estados Unidos y países del norte de Europa.

En España e Italia, los países mediterráneos, ha subido la incidencia pero, de momento, "no es tan grande".

"Tampoco nos podemos relajar, porque el cambio en los hábitos de alimentación y vida todavía no hemos visto sus efectos, porque realmente muchos niños que se han alimentado mal estarán llegando dentro de unos años a esas edades", explica Rivera.

Cuando el cáncer de colon aparece por debajo de los 50 años, es "muy problemático" debido a que las campañas de cribado no están enfocadas a esos grupos de edad, por eso se está valorando cambiar la edad, aunque no es fácil hacerlo, según subraya el oncológo.

Ademas, al ser edades jóvenes para padecer este tipo de cáncer, no se da la importancia suficiente a los primeros síntomas, por eso, indica, se está "intentando mentalizar a toda la Atención Primaria" de que éste "no es un tumor tan de pacientes mayores".

Es un cáncer que se relaciona mucho con el hábito de vida, con la dieta y se habla mucho de la mediterránea como un factor protector porque se trata de que haya un equilibro en la alimentación, más que de un alimento en concreto.

Precisamente, apunta el experto, los países mediterráneos tenían una tasas de cáncer de colon muy inferiores a las que tenían, por ejemplo, los países anglosajones, pero ahora se están igualando.

"Ellos comen cada vez más nuestra dieta y nosotros comemos cada vez más la suya. Es una pena, desde luego, porque era un factor preventivo realmente bueno y fácil de seguir", considera.

El tabaco y el alcohol también son factores de riesgo para todo.

"La verdad es que son hábitos que se podrían modificar, aunque no es fácil, pero si los modificáramos, se estima que cerca de 1 de cada 3 cánceres se podría evitar globalmente, en el caso concreto del colorrectal posiblemente la proporción no se alejaría mucho", agrega el presidente del TTD.

Por eso, en este día quiere incidir en el mensaje más importante, que es el de la prevención: "El cáncer colorrectal nos lo acabamos provocando nosotros con nuestros hábitos de vida. Hagamos lo posible para evitarlo y, sobre todo, participemos en los cribados", asevera.

En este sentido, hace hincapié en que los cribados "son esenciales", ya que un programa bien implantado evita una de cada tres muertes, con lo que la importancia es máxima.

Recuerda que es una prueba muy sencilla, de sangre oculta en heces, y si se detecta hay que hacer una colonoscopia.

"En la mitad de los casos en estas pruebas no hay nada y es un falso positivo, pero en la otra mitad se ve algo patológico, la mayor parte de las veces son pólipos que no son malignos, pero que si no se quitan, con los años pueden llegar a malignizar", concreta.

La implantación en España es irregular, en algunas comunidades está más avanzado y en otras, menos, apunta Rivera.

