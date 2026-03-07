El enemigo silencioso que se dispara en tu sangre con cada mala decisión: suele ser silencioso y carece de síntomas evidentes

En la corriente sanguínea de millones de personas circula un enemigo silencioso y a menudo subestimado: los triglicéridos. Se trata de un tipo de grasa fundamental para almacenar energía, pero cuyos niveles elevados se han convertido en una seria amenaza para la salud cardiovascular. Lo más preocupante es que, al no presentar síntomas evidentes, muchas personas desconocen que sus valores están por encima de lo recomendable.

Este desconocimiento es precisamente lo que agrava el problema. Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología, solo un tercio de los pacientes cardíacos consigue mantener sus lípidos en valores óptimos. La falta de señales de alerta provoca que el diagnóstico llegue tarde, cuando el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular ya es considerablemente alto, lo que subraya la importancia de la prevención y los chequeos médicos regulares.

¿Qué dispara los niveles de triglicéridos?

El origen del problema reside, en gran medida, en el estilo de vida moderno. El cuerpo convierte en triglicéridos cualquier caloría que no utiliza de inmediato, y las principales fuentes de este exceso son los azúcares y los carbohidratos refinados, como las harinas blancas o el arroz blanco. La obesidad y la inactividad física son dos de los factores que más contribuyen a que el organismo acumule esta grasa de forma peligrosa.





Además de una dieta desequilibrada, el consumo excesivo de alcohol juega un papel crucial, ya que se metaboliza directamente en colesterol y grasa. Otras causas incluyen factores genéticos y hereditarios, enfermedades como la diabetes tipo 2 mal controlada y el uso de ciertos medicamentos, como diuréticos o esteroides, que pueden alterar el perfil lipídico.

Los riesgos de un enemigo invisible

La principal amenaza de los triglicéridos altos es su impacto en las arterias. Su exceso favorece la arteriosclerosis, un proceso por el cual las arterias se endurecen y estrechan debido a la acumulación de placas de grasa. Esta condición dificulta la circulación sanguínea y eleva exponencialmente el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus. También aumenta la probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, un conjunto de factores que incluye obesidad abdominal e hipertensión.

Como advierten los especialistas de la Cleveland Clinic, "el aumento de triglicéridos suele ser silencioso y carece de síntomas evidentes", lo que dificulta enormemente su detección temprana. Únicamente cuando los niveles son extremadamente altos, por encima de los 500 miligramos por decilitro (mg/dL), pueden aparecer molestias como dolor abdominal intenso, fatiga, problemas de memoria o picazón en la piel.

En esos casos extremos, el riesgo de sufrir pancreatitis aguda se dispara. Se trata de una inflamación del páncreas muy dolorosa y potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata, ya que puede comprometer gravemente la función del órgano.

Nueve estrategias para mantener a raya los triglicéridos

La buena noticia es que reducir los niveles de triglicéridos está al alcance de la mano a través de cambios en los hábitos diarios. El primer paso es limitar drásticamente el consumo de azúcares añadidos y carbohidratos refinados, sustituyéndolos por opciones integrales. Aumentar la ingesta de fibra con alimentos como legumbres, avena, frutas con piel y verduras ayuda a regular el metabolismo de las grasas.

Incluir en la dieta pescados azules como el salmón, la caballa o las sardinas aporta ácidos grasos omega-3, que son muy beneficiosos. También se recomiendan las grasas saludables presentes en el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos como las nueces y almendras, y el aguacate. Por el contrario, la recomendación sobre el alcohol es clara: eliminarlo por completo si los niveles ya son altos.

La actividad física es otro pilar fundamental. Se aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, ya que ayuda al cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía. Asimismo, es clave controlar adecuadamente otras condiciones como la hipertensión arterial y la diabetes.

Otros hábitos saludables que marcan la diferencia incluyen dormir entre siete y nueve horas diarias para mantener el equilibrio hormonal, reducir el estrés crónico que eleva el cortisol y la producción de lípidos, y, por supuesto, abandonar el tabaco, ya que los fumadores tienden a presentar un peor perfil lipídico.

Finalmente, mantener un peso saludable es determinante. Pequeñas reducciones de peso, de entre un 5 y un 10 %, pueden disminuir significativamente los niveles de triglicéridos. Si con estos cambios no es suficiente, es fundamental consultar al médico, quien podría valorar la necesidad de un tratamiento farmacológico con estatinas u otros medicamentos específicos.