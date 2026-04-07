Borja Quiroga, nefrólogo: "Si bebemos menos de un litro y medio de agua al día, el riñón se puede deshidratar y sí puede sufrir"

El cuidado de los riñones es algo que la gente tiende a olvidar o incluso a dejar pasar, hasta que llegan realmente los problemas, pero lo cierto es que su función es esencial para el organismo. No solo filtran la sangre, sino que también eliminan toxinas y regulan el equilibrio de los líquidos.

Por eso, y con el objetivo de que la gente sea consciente de la importancia de su cuidado, el nefrólogo Borja Quiroga ha repasado algunos de los mitos más extendidos sobre la salud renal en un formato de "verdadero o falso", donde aclara dudas frecuentes relacionadas con la hidratación, la alimentación o los suplementos.

Uno de los puntos clave es la hidratación. El especialista advierte de que no beber suficiente agua puede tener consecuencias. En este sentido, explica que "siempre que se alcance un dintel mínimo de aproximadamente un litro y medio, el riñón tiene capacidad para concentrar la orina; si bajamos de este dintel, el riñón se puede deshidratar y entonces sí sufrir". Es decir, por debajo de esa cantidad, el riñón puede verse comprometido.

Hidratación y señales silenciosas

Quiroga también desmonta la idea de que los problemas renales siempre se notan o incluso pueden llegar a doler. Según señala, "duelen en algunas circunstancias como piedra en el riñón, pero en general la enfermedad renal es asintomática la mayoría de las veces”. Esto implica que muchas patologías pueden avanzar sin síntomas claros.

Por eso, insiste en la importancia de las pruebas médicas. El especialista advierte de que no basta con fijarse en un único indicador. Asegura, por ejemplo, que la creatinina está bien, mis riñones filtran bien, pero también tenemos que saber si estamos perdiendo algo por la orina, como, por ejemplo, proteínas o células".

Suplementos, obesidad y función renal

El nefrólogo también aborda algunas creencias extendidas sobre suplementos y alimentación. En el caso de la creatina, es claro: "La creatina es un suplemento muy seguro para personas sin enfermedad renal, para personas con enfermedad renal e incluso para pacientes en terapia renal sustitutiva".

Algo similar ocurre con los suplementos de proteínas en personas sanas. Según explica, "han demostrado ser seguros hasta al menos cantidades de 2 a 2,5 gramos por kilo al día en personas sin enfermedad renal". No obstante, matiza que sí hay que tener precaución en determinados casos e intentar limitar el consumo "hasta aproximadamente, como dato general, un gramo por kilo día", señala en referencia a personas con enfermedad renal.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una persona con un scoop de proteína en polvo

Otro factor que sí influye de forma clara es el peso corporal. Quiroga advierte de que "la obesidad afecta mucho a mis riñones; la grasa genera señales endocrinas que hacen que el riñón se lesione de manera más habitual que en personas sin obesidad". Además, insiste en que detectar a tiempo los problemas puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad y apunta que "si detectamos la enfermedad precozmente, podemos administrar tratamientos que reduzcan la progresión de la enfermedad renal, pero no siempre esto es posible".