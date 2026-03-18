Beatriz González, nutricionista: "Cuando cocinas y quedan sobras, déjalas entre 15 y 30 minutos para que se atemperen y luego las metes al frigorífico"

El manejo de las sobras de comida es una práctica habitual en todos los hogares, pero una mala gestión puede acarrear serios problemas de salud. Las sobras mal conservadas representan una de las causas más comunes de intoxicaciones alimentarias. Por ello, es crucial conocer las técnicas adecuadas para su almacenamiento y consumo, tal como explica la dietista-nutricionista Beatriz González en una entrevista con EP Salud.

La zona de peligro para los alimentos

El principal error es dejar los alimentos a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado. La franja entre 4 y 60 grados es considerada la “zona de peligro”, ya que es el rango ideal para que los microorganismos dañinos proliferen. La recomendación es refrigerar las sobras lo antes posible, pero nunca inmediatamente después de cocinarlas mientras todavía están calientes.

Otro fallo común es introducir los recipientes con comida caliente directamente en el frigorífico. Según la experta, esta acción “eleva la temperatura del electrodoméstico y calienta el resto de alimentos”. Esto no solo compromete la seguridad de las propias sobras, sino también la de los demás productos almacenados en la nevera. Lo ideal es dejar que la comida se atempere durante unos 15 o 30 minutos antes de guardarla.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de platos de comida en tuppers

Para acelerar el proceso de enfriamiento de forma segura, González sugiere varios métodos. Uno de ellos consiste en sumergir la olla o el recipiente en un balde con agua fría y hielo durante unos cinco minutos. Otras alternativas son enfriar el recipiente bajo el chorro de agua fría o usar bloques de enfriamiento portátiles. El objetivo, señala, “es bajar de forma rápida la temperatura de la comida para después meterla en el frigorífico”.

Guía de conservación y otros consejos clave

Un tercer error frecuente es guardar latas de conserva abiertas en la nevera, una práctica totalmente desaconsejada. La experta advierte que “el contenido se puede contaminar, la lata se oxida y acaba transfiriéndole a la comida ese sabor a monedas viejas”. La solución es tan sencilla como transferir el contenido a un recipiente hermético de vidrio o acero inoxidable.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una lata en la nevera

El tiempo de conservación de las sobras en el frigorífico varía según el alimento. Las carnes y guisos cocinados se mantienen de 3 a 4 días, mientras que el pescado cocinado solo dura 1 o 2 días. El arroz y la pasta pueden guardarse entre 2 y 3 días, las legumbres cocidas de 4 a 5 días y los huevos cocidos, una semana.

Finalmente, la nutricionista desmonta el mito de que el buen olor no garantiza que un alimento está en buen estado. Subraya que “muchas bacterias y toxinas peligrosas no alteran ni el olor, ni el sabor, ni el aspecto”. Por tanto, es fundamental guiarse por las condiciones y fechas de conservación en lugar de por el olfato. Además, recomienda evitar recalentar la comida repetidamente, ya que cada vez que se hace se facilita la multiplicación de bacterias.