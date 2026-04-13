Alexandre Olmos, epigenético: "Si tienes antojos de pan, galletas o pasteles, tu cuerpo en realidad te está pidiendo más magnesio y triptófano"

El experto en epigenética, Alexandre Olmos, ha desvelado a través de un vídeo en sus redes sociales qué se esconde realmente detrás de los antojos más comunes. Según Olmos, estos impulsos no aparecen porque sí, sino que son señales que te envía tu cuerpo de que le falta algo. El problema, señala, es que la mayoría de las veces lo interpretamos mal y acabamos comiendo justo lo contrario de lo que necesitamos.

Qué significa el antojo de harinas

Uno de los antojos más frecuentes es el de harinas, como pan, galletas o pasteles. En este caso, Olmos afirma que "si tienes antojos de harinas, ya sea pan, galletas o pasteles, tu cuerpo en realidad te está pidiendo más magnesio y triptófano". Estos nutrientes, explica, están relacionados con la producción de serotonina, conocida como la hormona del bienestar. Por ello, recomienda sustituir las harinas refinadas por alimentos como el aguacate, los frutos secos, el plátano y el chocolate negro para paliar ese antojo de una forma más saludable.

Si tienes antojos de pan, galletas o pasteles, tu cuerpo en realidad te está pidiendo más magnesio y triptófano"

El chocolate y la falta de magnesio

Otro deseo habitual es el de comer chocolate. Lejos de ser un simple capricho, el experto indica que puede ser una señal clara de que "tu cuerpo te está pidiendo magnesio". "Este mineral es clave para la relajación muscular, la producción de energía y el control del estrés", subraya Olmos. Para satisfacer esta necesidad, aconseja optar por chocolate negro con más del 85% de cacao, almendras, espinacas o semillas de calabaza, en lugar de chocolates ultraprocesados.

Este mineral es clave para la relajación muscular, la producción de energía y el control del estrés"

freepik.es Napolitana de chocolate

Antojo de fritos y ultraprocesados

Finalmente, si el antojo es de frituras o comida ultraprocesada, el cuerpo podría estar demandando grasas saludables y sodio. Olmos apunta que esto puede deberse a deshidratación o a una falta de ácidos grasos esenciales. Y aunque existe debate sobre si hay evidencia científica sobre la existencia de los antojos, muchos expertos coinciden en que un antojo es una señal de alerta del cuerpo que te está pidiendo algo. Para darle al organismo lo que de verdad necesita, el epigenético sugiere consumir aceitunas, aguacate, frutos secos o pescado graso.