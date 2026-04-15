Alberto Sanagustín, médico de familia: "Tomar un vaso de agua antes de salir de la cama es un seguro de vida para que no falte el equilibrio y evites una caída"

El médico de familia y licenciado en psicología, Alberto Sanagustín, ha explicado recientemente en un vídeo publicado en su perfil de YouTube el motivo por el que muchas personas experimentan mareos al levantarse de la cama por la mañana. Una sensación de que la habitación da vueltas, acompañada de visión borrosa o debilidad repentina en las piernas, que puede tener consecuencias graves.

El origen del mareo matutino

Según Sanagustín, el fenómeno se debe a un cambio brusco en la distribución de la sangre. Mientras una persona está tumbada, la sangre se reparte de manera uniforme, pero al ponerse de pie, la gravedad la desplaza hacia las piernas. Esto provoca que, de repente, al cerebro le falte riego y envíe un aviso en forma de mareo e inestabilidad.

El experto señala que, aunque en una persona joven los vasos sanguíneos se contraen rápidamente para compensar, en personas de 60 o 70 años el mecanismo está, en sus palabras, un poco más oxidado. Por esta razón, tarda más en reaccionar y ahí viene el mareo.

Sin embargo, el verdadero peligro no es el mareo en sí, sino la caída que puede provocar. Sanagustín advierte de que una rotura de cadera a estas edades no es un simple tropiezo. Como él mismo afirma, "es muchas veces un punto de no retorno para la independencia de la persona".

La solución: un vaso de agua

Para evitar este riesgo, el médico propone una solución que califica como un seguro de vida de coste cero: beber un vaso de agua a temperatura ambiente justo antes de salir de la cama. Este simple gesto activa un resorte en el cuerpo, dándole, según Sanagustín, "una orden inmediata de que aprieta las tuberías, que nos vamos a levantar". Lo que hace, en definitiva, es subir la tensión lo justo para que no falle el equilibrio.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un vaso de agua junto a la cama de un hombre durmiendo

La rutina para protegerse es sencilla. El doctor Sanagustín recomienda dejar un vaso de agua en la mesilla por la noche y, por la mañana, evitar gestos bruscos. En este sentido, aconseja: "No saltes de la cama como si hubiera un incendio". En su lugar, la persona debe sentarse en el borde de la cama, beber el vaso de agua, mover un poco los tobillos en círculos para bombear la sangre hacia arriba y darle unos 30 segundos al cuerpo para que empiece a calentarse.

Sanagustín recuerda que, por la mañana, el corazón arranca en frío y la sangre está espesa. Por ello, concluye que la clave es darle al cuerpo una transición para que no haya accidentes, ya que, como él mismo explica, "esto no es el gran gesto heroico. Es simplemente darle a tu cuerpo una transición para que no haya accidentes".