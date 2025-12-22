Qué significa ver como moscas cuando miras fíjamente con tus ojos: "Se llaman moscas volantes, es importante acudir a una revisión para descartar un desprendimiento de retina"

Ver una especie de moscas o manchas negras que se mueven al fijar la mirada es un fenómeno más común de lo que parece. Durante su intervención en el programa de COPE 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo', el doctor Darío Fernández ha abordado esta y otras cuestiones relacionadas con la salud ocular, explicando el origen de estas percepciones y la importancia de un diagnóstico adecuado para prevenir problemas mayores.

El especialista ha aclarado que estas manchas "se llaman moscas volantes". Aunque ha señalado que "en principio son habituales y normalmente son inocuas", ha insistido en la necesidad de un examen médico para confirmar que no esconden un problema más grave. "Es importante acudir a una revisión para descartar un desprendimiento de retina", ha subrayado el doctor.

Las enfermedades oculares más graves y su prevención

El doctor Fernández ha recordado que muchas enfermedades oculares graves son prevenibles. El glaucoma, "la primera causa de ceguera irreversible", es uno de los mejores ejemplos. Según el experto, esta patología "se puede evitar en el 90 por 100 de los casos haciéndonos revisiones frecuentes de los ojos".

El problema es que el 50% de los glaucomas no dan síntomas y no están diagnosticados. Por ello, el doctor recomienda revisiones periódicas, especialmente si existen antecedentes familiares, se ha sufrido algún golpe en el ojo o se experimentan síntomas como mala adaptación a la visión nocturna o la visión de halos en las luces. La detección temprana es clave para evitar daños irreparables en el nervio óptico.

Otras patologías graves son la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que se manifiesta con ondulaciones en el suelo o manchas en el campo visual, y la retinopatía diabética. En este último caso, un control estricto de la diabetes es fundamental para evitar la ceguera.

Cataratas y conjuntivitis: ¿cuándo preocuparse?

En cuanto a las cataratas, el doctor ha explicado que, además de la edad, factores como "el tabaco, el consumo del alcohol y la exposición a los rayos del sol sin gafas" pueden acelerar su aparición. Los síntomas más comunes son la visión borrosa, la distorsión de los colores o una mayor dificultad para ver por la noche.

No todos los ojos rojos son iguales. Mientras que la conjuntivitis alérgica no suele revestir gravedad, hay que prestar especial atención a otras. "Hay una conjuntivitis que sí que puede ser más peligrosa, es la conjuntivitis vírica, que puede dañar la córnea y producir lo que se llama una queratitis", ha advertido el especialista. Esta afección puede ser causada por un herpes zóster y requiere atención médica.

El impacto del estilo de vida en la mirada

El uso excesivo de pantallas es uno de los hábitos que más perjudican la salud visual. "Mirando la pantalla o el móvil, la frecuencia de nuestro parpadeo disminuye muchísimo", lo que provoca sequedad y fatiga ocular. Para combatirlo, el doctor Fernández recomienda aplicar la regla 20-20-20: "cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirar a lo lejos, más de 20 metros de distancia". El impacto de las pantallas en los más jóvenes es un motivo de creciente preocupación.

Cuidar la alimentación también es clave. El doctor ha señalado que las vitaminas B2, B3, A y C son beneficiosas para los ojos. Se encuentran en alimentos como las zanahorias y los cítricos y tienen una importante función antioxidante y degenerativa. Además, insiste en la importancia de no frotarse los ojos para evitar la transmisión de gérmenes.

Finalmente, el doctor Darío Fernández ha compartido la noticia de un premio que la fundación COFARES le ha concedido por coordinar un proyecto de la fundación Claudia Teklen para la "prevención del riesgo de suicidio en personas con discapacidad y sus familiares", una labor que demuestra su dedicación a la salud integral de las personas.