Macu Gortázar, psicóloga: "Es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano el quedarse fuera, esta sensación de no encajar, de no encontrar mi sitio"

Desde la infancia, el ser humano busca encajar y sentirse aceptado, una necesidad que no desaparece en la vida adulta, sino que se transforma ante nuevos escenarios como un cambio de trabajo o de ciudad. Esta constante búsqueda de un lugar propio ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde Carlos Moreno 'El Pulpo' ha contado con la ayuda de la psicóloga Macu Gortázar para entender este fenómeno y ofrecer claves para gestionar la adaptación.

El miedo a no encajar

La experta ha destacado que esta preocupación es omnipresente. "Es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano el quedarse fuera, esta sensación de no encajar, de no encontrar mi sitio", ha afirmado Gortázar. Según la psicóloga, esta necesidad tiene su raíz en que los humanos somos seres sociales que necesitamos a otros para sobrevivir y, fundamentalmente, para construir nuestra propia identidad.

Gortázar ha explicado que las etiquetas que nos atribuimos, como "buena persona" o "trabajadora", se forman a partir de la percepción que los demás tienen de nosotros. Al enfrentarnos a un entorno nuevo, surge el temor a no encontrar personas que reafirmen esa idea preconcebida de uno mismo, lo que genera un gran vértigo e inseguridad. Este proceso, que en ocasiones puede llevar a que una persona posponga tomar decisiones, está muy ligado al miedo a la soledad.

La adaptación en niños y adolescentes

Este fenómeno es especialmente visible en niños y adolescentes. Un cambio de colegio o de curso puede tener un impacto directo en su autoestima y rendimiento académico. Gortázar ha señalado que es habitual ver diferencias notables en la personalidad de un niño al inicio y al final de un curso, ya que las otras personas sirven como modelos de comportamiento y ayudan a reafirmar las propias decisiones. Este tipo de situaciones a veces llevan a pensar recurrentemente que nuestro cerebro por supervivencia está condenado.

Estrategias para una mejor adaptación

Para aquellos que afrontan un nuevo entorno, la psicóloga ha ofrecido varias estrategias. Un buen punto de partida es analizar la predisposición personal al cambio. "Hay gente que fracasa a la hora de adaptarse a un sitio nuevo porque estaba tan desesperado por encajar, que igual se ha vuelto más camaleónico que fiel a sí mismo", ha advertido. Por ello, recomienda que el objetivo principal sea la actividad (trabajar, estudiar) y no las relaciones en sí mismas. Este miedo, a veces irracional, puede ser contraproducente tal y como se explica en artículos sobre temores similares como el de la lotería.

Asimismo, Gortázar ha aconsejado observar el entorno y a las personas durante los primeros días, además de actuar con prudencia para modular las interacciones y encontrar un punto de comodidad. Para ayudar a alguien que tiene dificultades, es clave diferenciar si no puede o no quiere integrarse. "Hay que diferenciar entre la persona que no puede integrarse, que la persona que no quiere integrarse", ha subrayado, ya que hay quienes no tienen las relaciones como una prioridad.

Si se detecta que la dificultad proviene de la timidez o la inseguridad, se puede animar a la persona a participar, pero siempre respetando sus tiempos. Algunas señales de timidez incluyen mantenerse en un segundo plano, sonrojarse o expresarse solo en grupos pequeños. Apoyar a estas personas, sin forzarlas, puede ser fundamental para que encuentren su lugar.