Vox dice que la UME documentó decenas de muertos covid en una residencia

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha mostrado en sede parlamentaria un informe que ha atribuido a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha conseguido de manera "no oficial", que refleja el hallazgo de casi 60 fallecidos en un sola residencia de ancianos, 15 de los cuales llevaban más de 24 horas muertos y estaban apilados.

"Esta es la información que solicitamos, primero en sede parlamentaria y luego en vía judicial", un informe "no oficial" de la operación Balmis, que "el Gobierno no quiso darnos de manera oficial", ha dicho Olana mientras exhibía el documento ante los senadores y diputados de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Según la diputada de Vox, la UME encontró 52 fallecidos por covid en una residencia en la que entró el 6 de abril de 2020 durante la operación Balmis; así como un residente que levaba fallecido 24 horas y 15 cuerpos apilados de mayores que llevaban muertos más de 24 horas.

"Queremos toda la información porque solo así nuestra democracia será sana y fuerte y porque se lo merecen los españoles", ha subrayado la diputada de Vox.

Olona ha denunciado el silencio "resistente" del Gobierno a aportar la información solicitada por su grupo en relación con la actuación de la UME en las residencias de mayores, que les llevó a recurrir ante el Tribunal Supremo.

Para eludir el recurso, el Gobierno, según Olona, les remitió un libro publicado de más de 1.500 folios con información divulgativa de Balmis llena de generalidades pero nada sobre "la fotografía que nuestros militares encontraron cuando llegaron a las residencias", una situación que le consta, según ha dicho, que fue "dantesca".

El Gobierno contestó que no podían aportar la información solicitada porque no existía, ya que la UME no formalizó informes de sus actuaciones, argumento que el Supremo utilizó para desestimar el requerimiento de Vox. "Mintieron", ha asegurado.