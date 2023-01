La vivienda y el empleo, principales obstáculos para los afganos en España

Las dificultades para alquilar una casa o encontrar un trabajo son los principales obstáculos con los que se topan cientos de refugiados afganos que tienen una plaza en el sistema de acogida español desde que abandonaron su país en agosto de 2021 a raíz de la llegada de los talibanes

Hace casi un año y medio el Gobierno de Pedro Sánchez encabezó la acogida de ciudadanos afganos y puso en marcha la operación Antígona, que ha permitido evacuar a cerca de 3.900 personas.

Según datos del Ministerio de Inclusión facilitados a EFE, actualmente hay 2.457 afganos en el sistema de acogida de solicitantes de asilo: 286 en la fase de valoración inicial, 1.419 en acogida y 752 en la fase de autonomía.

Esa última etapa, a la que se accede una vez concedido el asilo, se gestiona con ayudas económicas para promover que los refugiados vivan en sus propias casas de forma independiente y vayan prescindiendo del apoyo institucional. Para ello es fundamental poder alquilar una vivienda.

"Los afganos no están pudiendo pasar a la fase de autonomía porque no encontramos vivienda, son tremendas las dificultades para alquilar", advierte a EFE la directora de Proyectos en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López.

CEAR es una de las principales entidades que se encarga de forma directa de la acogida de solicitantes de asilo y conoce bien la problemática a la que se enfrentan.

"Si no hay vivienda para nadie, para un colectivo que la solvencia que tiene es demostrar que estás en un programa y recibes unas ayudas económicas por un tiempo determinado, pero muchos no tienen nómina ni aval, no es nada fácil que un propietario les arrende una vivienda. Si encima son extranjeros, se complica más", asevera López.

Una escasa oferta, unos precios por las nubes y unos propietarios que exigen unas condiciones leoninas para arrendar sus viviendas es lo que se encuentran los refugiados cuando buscan casa para poder dejar el centro de acogida.

Si a estos exigentes requisitos se unen los problemas para encontrar un trabajo, el resultado es que cientos de refugiados se quedan estancados en los centros de acogida de la primera fase del itinerario de inclusión y les resulta prácticamente imposible poder llevar una vida autónoma en España.

Desde Accem, el responsable del área de Programas, Luis Manzano, apunta que el perfil mayoritario de familias numerosas dificulta aún más esa búsqueda de vivienda.

"Siempre hay un deseo de no depender de las prestaciones económicas, sino de poder gestionar tu vida de manera autónoma y propia", añade.

La inserción laboral de los hombres afganos ha sido más alta que la de las mujeres. "Muchos de ellos hablan español, habían trabajado para la Administración española y tenían ciertos contactos que les han favorecido", explica López.

Sin embargo, las mujeres han llegado con perfiles muy bajos, con altas tasas de analfabetismo, un desconocimiento absoluto del idioma y con un rol de género muy marcado.

Todas estas trabas han hecho que muchos de los afganos que llegaron a España hayan emigrado a otros países donde tienen redes familiares y más apoyos.

Casi un año y medio después de su evacuación de Afganistán por parte de España, más de 954 ciudadanos han renunciado a su plaza en el sistema, según los datos de Migraciones.

"Es habitual que la persona llegue, solicite asilo en España y luego se vaya a otro país, sobre todo quienes llegan en los programas de reasentamiento. Nos ha pasado con sirios y nos está pasando con afganos, aunque tienen una vinculación más alta que la que tenían otras nacionalidades porque han trabajado con España en Afganistán", añade López.

CEAR gestiona la acogida de 187 refugiados afganos (126 llegados con Antígona y 61 fuera de la operación) y la tasa de abandono ha sido del 12,3 %, por debajo de la media de quienes renuncian a su plaza sin justificación, que ronda el 20 %.