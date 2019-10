La violencia de los CDR se apropia de las calles de Cataluña y Torra denuncia grupos infiltrados, noticia hoy

1. Barcelona en llamas por las protestas: cócteles molotov, pirotecnia, ácido, botellas...

Por segundo día consecutivo, Barcelona se ha visto asolada por el fuego y las protestas. Una nueva batalla campal en el centro de la ciudad, con los grupos violentos por un lado y los cuerpos policiales por otro, se ha producido esta noche tras la manifestación de los CDR. En esta ocasión, la Consellería de Interior ha sido el principal escenario de la discordia. Cuando la concentración en la confluencia de la Gran Vía con la calle Marina se ha dirigido hacia el edificio gubernamental, la violencia se ha desatado: piedras y botellas han volado por doquier.

2. Torra califica a los CDR como “grupos infiltrados” e insiste en que “es bueno criticar la sentencia”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido este miércoles ante los medios después de que la segunda jornada de manifestaciones en Barcelona haya provocado destrozos y batallas campales entre CDR y Mossos. Pasada la medianoche, el líder del Govern ha leído un comunicado en el que se desmarca de los "grupos de infiltrados" que están provocando actos violentos en la ciudad condal, al mismo tiempo que ha reivindicado las protestas asegurando que es "bueno criticar la sentencia".

"El movimiento independetista no es ni ha sido violento. Siempre ha condenado y condemamos la violencia. No se pueden consentir estos incidentes en nuestros pais y hay que pararlo ahora mismo. No hay razon ni justificacion para justificar ningun acto vandálico, la protesta tiene que ser pacífica y cívica. Y es así como no se pierde la razón", comenzaba la comparecencia de Quim Torra.

3. Carlos Herrera, Premio Ondas 2019 a la mejor labor profesional en radio

Carlos Herrera ha sido galardonado este miércoles con un premio Ondas por su labor profesional. El jurado de los galardones que otorga Radio Barcelona (Cadena SER) ha decidido premiar al comunicador de COPE por "el impulso que ha dado a las mañanas de COPE y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena". Es el sexto premio Ondas en su palmarés.

Herrera nació en Cuevas del Almanzora ( Almería) en 1957. Durante su infancia, su padre - de profesión médico - emigró a Cataluña y por este motivo él se crió en Mataró (Barcelona). Herrera es licenciado en Medicina, pero nunca ha ejercido ya que siempre se ha dedicado al mundo de la comunicación, donde ha conseguido convertirse en uno de los máximos exponentes del periodismo español.

4. El futuro de las pensiones, a debate en COPE.es este jueves a las 18.00

El futuro de las pensiones protagonizará el segundo debate electoral de COPE. Mercé Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo; Jaime de Olano, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos; Sergio del Campo, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Pacto de Toledo; Yolanda Díaz, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Economía y Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, expondrán este jueves sus propuestas para asegurar la viabilidad de estas.

Antonio Herráiz, presentador del informativo “Mediodía”, será el encargado de moderar el debate, que empezará a las 18 horas y podrá seguirse en directo a través de COPE.es y de las redes sociales. Además, los participantes contestarán a las preguntas del director de “Herrera en COPE”, Carlos Herrera, y de Ana Samboal, presentadora del programa de TRECE, “La Lupa de la mañana”.

5. Competición estudia mover el Clásico del Camp Nou al 18 de diciembre

El Clásico de LaLiga Santander entre Barça y Real Madrid está muy próximo a aplazarse al 18 de diciembre, según informó este miércoles Juan Antonio Alcalá.

Tras la petición formal de LaLiga a la Federación de permutar el orden de los campos entre la primera y la segunda vuelta "por causas de fuerza mayor", cabía esperar tres opciones: que la Federación aceptase y el primer clásico se disputase el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, que se mantuviera el calendario tal cual está o que el partido se aplazase.