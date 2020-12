Viernes, 18 de diciembre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- España se encamina a las fiestas navideñas con los contagios al alza, con continuos llamamientos de las autoridades sanitarias a la prudencia y a mantener las medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus y con las expectativas abiertas por la vacunación que comenzará, como en toda la UE, entre el 27 y 29 de diciembre.

CORONAVIRUS NAVIDAD -Madrid- ¿Podré viajar a mi ciudad de origen para visitar a mis padres esta Navidad? ¿Cuántos se podrán sentar a la mesa esta Nochebuena? ¿Solo familia o también allegados? ¿A qué hora tendré que volver a casa después de tomar las uvas? La respuesta no es sencilla, porque cada comunidad ha impuesto sus propias restricciones.

PROCÉS AMNISTÍA -Barcelona- El Parlamento de Cataluña vota una propuesta de resolución conjunta presentada por JxCat, ERC y la CUP en la que se insta a las Cortes a aprobar una ley de amnistía para los encausados del 'procés' y se reivindica el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

REY JUAN CARLOS -Barcelona- El pleno del Parlament vota las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a raíz del debate específico sobre corrupción, entre las que figuran condenas a la monarquía por la investigación al rey emérito, impulsadas por independentistas y comunes.

ESPECIAL 2020 GOBIERNO -Madrid- El año 2020 empezó en la política con un borrón, una cuenta nueva y un abrazo, el que se dieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el hemiciclo del Congreso para estrenar la era del primer Gobierno de coalición que, con sus diferencias internas, se ha visto obligado a afrontar la situación más excepcional de la democracia.Por Lourdes Velasco.

ESPECIAL 2020 INMIGRACIÓN -Madrid- La ruta desde África hasta Canarias comenzó a reactivarse hace un año, aunque ha sido en 2020, en plena pandemia y con un flujo sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando el polvorín de las islas ha estallado de lleno y el muelle de Arguineguín se ha convertido en la imagen del fracaso de la política migratoria del Gobierno y de la UE.

ESPECIAL 2020 TURISMO -Madrid- La pandemia ha golpeado especialmente a los viajes y el turismo, que en este 2020 ha vuelto a cifras de hace 25 años, lo que supone perder unos 100.000 millones de PIB y tener en el aire más de 700.000 empleos, y lo peor es que los visos de recuperación cada vez se alejan más.

ASTRONOMÍA PLANETAS (CRÓNICA) -Madrid- Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del sistema solar, y los dos gigantes protagonizarán el lunes una conjunción que no reviste mayor relevancia desde el punto de vista científico pero sí como hito histórico, porque esa alineación no se registraba desde hacía cuatrocientos años y no se repetirá hasta 2080. Por Raúl Casado

TEATRO REAL (CRÓNICA) -Madrid- Pocos contextos como el actual, en medio de una pandemia, podrían hacer entender mejor los impulsos del personaje central de "Don Giovanni" de W. A. Mozart, que llega al Teatro Real con su montaje más icónico de las últimas décadas. Por Javier Herrero

NAVIDAD BELENES (CRÓNICA) -Valga (Pontevedra)- Son muchas las cosas importantes que siguen en cuarentena, pero este no es el caso de los pesebres navideños. Los hay sencillos y compactos en espacios reducidos, pero también abundan aquellos que se alejan de la sobriedad. Por Ana Martínez

TIEMPO OTOÑO -Madrid- El último fin de semana del otoño estará marcado por la llegada de un frente atlántico, que dejará abundante nubosidad, lluvias y chubascos generalizados de oeste a este del país y por temperaturas en descenso en la mayor parte del territorio, excepto en zonas del Mediterráneo.

JUSTICIA-INTERIOR

09:30h.- Castro Urdiales.- CRÁNEO CASTRO.- El Juzgado de Instrucción de Castro Urdiales acoge la declaración como testigo del marido de la hermana de la mujer que guardó la caja con el cráneo de Jesús María y del propietario del locutorio donde la investigada por el crimen arreglaba su ordenador Juzgado.

09:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el acto organizado en la sede del Gobierno regional en memoria de Diana Quer y todas las víctimas de violencia. Acompaña a la presidenta el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López Real Casa de Correos. puerta del Sol, 7.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una supuesta trama de extorsión a bancos y empresas, y a otros ocho procesados con la declaración testifical, entre otros, de Miquel Roca Junyet, que fue abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos y con quien la trama presuntamente intentó pactar para retirar su acusación contra ella en ese procedimiento. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Vigo.- JUICIO INTIMIDAD.- Repetición del juicio a una trabajadora del Servicio Gallego de Salud (Sergas), acusada de acceder reiteradamente al historial clínico electrónico de su hija sin su consentimiento Audiencia de Pontevedra. Sección Quinta.

10:00h.- Barcelona.- JUSTICIA PROCÉS.- La Audiencia de Barcelona juzga a un manifestante independentista acusado de golpear a un mosso d'esquadra en una protesta contra el sindicato policial Jusapol, en el primer caso en que el Departamento de Interior retirará la acusación de desórdenes y atentado a la autoridad. Audiencia de Barcelona. Sección 21.

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Tres de las cuatro asociaciones de jueces del país se reúnen con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para pedirle que se despolitice ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

12:00h.- Sabadell (Barcelona).- PARTIDOS CIUDADANOS.- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, asisten al acto de recuerdo y homenaje a las víctimas de terrorismo en el 30 aniversario del atentado de Sabadell.

12:00h.- Alsasua/Pamplona.- ETA PRESOS.- La organización de apoyo a los presos de ETA Sare organiza movilizaciones dentro de la iniciativa "Izan bidea" (Se el camino) Frente al Ayuntamiento (Alsasua). Desde la Delegación del Gobierno (Pamplona).

12:00h.- Barcelona.- JUSTICIA CATALÁN.- La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, y el secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, Joan Abad, inauguran una jornada sobre la sentencia del Supremo que impide el uso del catalán para las comunicaciones institucionales entre Cataluña, Valencia y Baleares, organizada por el Consejo de Colegio de Abogados de Cataluña (CICAC).

09:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN REFORMA.- La Comisión de Educación del Senado vota el dictamen de la Ponencia y las enmiendas a la Lomloe o ley Celaá, paso previo a su votación en el pleno de la Cámara Alta. Senado.

10:00h.- Madrid.- COMISIÓN RTVE.- La administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo, comparece ante la Comisión Mixta de control de la corporación para contestar a preguntas de los diputados y senadores de la comisión. Palacio del Senado.

10:30h.-Madrid.-CORONAVIRUS SANIDAD.- Los reyes inauguran el monumento en memoria y reconocimiento de los sanitarios fallecidos en el ejercicio de su profesión durante la pandemia.(Foto). Plaza de los Sagrados Corazones.

11:00.- Madrid.- LEY PELIGROSIDAD.- Mesa redonda sobre el 42º aniversario de la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social: La represión del colectivo LGTBI durante el franquismo, Plaza de la Marina Española, 9.

12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ofrece una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN REFORMA.- La Plataforma Más Plurales, que representa a los centros educativos concertados, lleva al registro del Congreso las casi 2 millones de firmas recogidas contra la Lomloe o ley Celaá. Congreso.

12:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD .- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, preside el Patronato de la Fundación Biodiversidad.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN REFORMA.- Presentación del libro "¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones", obra colectiva editada por Thomson Reuters-Aranzadi a partir de la colaboración de 26 investigadores de una decena de universidades sobre la transformación de la política y la acción de gobierno por la pandemia del coronavirus. Palacio del Senado.

12:30h.-Brea de Tajo (Madrid).-TERCERA EDAD.- Los reyes visitan el proyecto de Cáritas de asistencia a domicilio a mayores. Centro geróntologico rural Santa Catalina de Alejandría. C/ Santa Catalina, 15.

10:00h.- ARTE JOVEN.- Logroño. Un total de 41 obras de 30 jóvenes artistas españoles y extranjeros domiciliados en España configuran la XXXVI Muestra de Arte Joven, que se inaugura hoy.

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN JUGUETES.- Presentación en el Real Jardín Botánico de Madrid de la exposición Miradas ingenuas que reúne juguetes artesanos de los siglos XIX y XX de la colección Santos Lloro, en diálogo con las obras del artista Antonio Santos. Real Jardín Botánico.

11.30h.- Valencia.- ARTE DALÍ- Fundación Bancaja presenta la exposición "Dalí. Litografías de los excesos pantagruélicos", que muestra la desconocida faceta de Salvador Dalí como ilustrador a raíz de la obra gráfica que hizo a partir de una obra literaria del siglo XVI. Fundación Bancaja, plaza de Tetuán, 23.

11:30h.- Barcelona.- CULTURA BALANCE.- La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, hace balance de su primer trimestre al frente del Departamento, así como de las principales medidas y ayudas al sector cultural para hacer frente a la pandemia, y explica las líneas de trabajo para avanzar en medidas estructurales que favorezcan al mundo cultural. Departament de Cultura. Palau Marc. La Rambla 8.

12:30h.- Madrid.- PREMIO ADONAIS.- El Premio Adonáis de Poesía se celebra hoy en la Biblioteca Nacional de España, donde se dará a conocer el nombre del ganador entre el grupo de finalistas de la 74 edición de este galardón. Biblioteca Nacional.

19:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- "Don Giovanni" de W. A. Mozart, llega hoy al Teatro Real con su montaje más icónico de las últimas décadas. Teatro Real.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11:00 h. Interviene en la mesa redonda con motivo del 42º aniversario de la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social: La represión del colectivo LGTBI durante el franquismo, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en su sede (Plaza de la Marina Española, 9).

13:00 h. Es entrevistada en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta TV.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

12:30 h. Preside la reunión de la Conferencia Sectorial de la Agenda 2030, en la sede del Ministerio.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

12:00 h. Preside por videoconferencia la reunión del Patronato de la Fundación Biodiversidad.

MINISTRO DE JUSTICIA

10:00 h. Se reúne por vía telemática con las Asociaciones Judiciales.

13:00 h. Asiste a la entrega de los Premios del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

MINISTRA DE DEFENSA

12:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de imposición de Medallas Balmis a los integrantes de la cúpula de la Operación.

MINISTRO DEL INTERIOR

12:00 h. Preside el acto de jura de la XXX Promoción de Comisarios de la Policía Nacional, en el Complejo Policial de Canillas (C/ Julián González Segador s/n).

17:00 h. Participa en la presentación del Libro Solidario por la Seguridad Vial Infantil, una iniciativa de la Fundación Línea Directa, en la sede de la Dirección General de Tráfico (C/ Josefa Valcárcel, 44).

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

09:00 h. Es entrevistado en el canal Levante TV.

16:30 h. Se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en el Palau de la Generalitat (C/Caballeros, Valencia) para abordar las cuestiones relativas a la Red Arterial Ferroviaria de Valencia.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

13:30 h. Se reúne por videoconferencia con la ministra de Trabajo y de Políticas Sociales de Italia, Nunzia Catalfo.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

09:00 h. Es entrevistado en La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, en Canal Sur Radio.

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

12:30 h. Acompaña a los Reyes en la visita que realizan al proyecto de Cáritas de asistencia a domicilio a mayores solos en el Centro Gerontológico Rural Santa Catalina de Alejandría de Brea de Tajo (Madrid).

MINISTRO DE SANIDAD

09:00 h. Es entrevistado en El Matí de Catalunya Ràdio.

10:30 h. Acompaña a los Reyes, que presiden la inauguración del monumento en memoria y reconocimiento a los profesionales sanitarios fallecidos en España en el ejercicio de su profesión durante la crisis sanitaria de la covid-19, en la Plaza de los Sagrados Corazones de Chamartín (Madrid).

12:00 h. Ofrece una rueda de prensa por vía telemática desde la Secretaría de Estado de Comunicación, en el Complejo de la Moncloa.

19:00 h. Asiste, en el Liceu de Barcelona, a la entrega de Premios Pymes 2020 de Pimec (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), que reconocen la capacidad del tejido empresarial catalán frente al Covid.

21:15 h. Es entrevistado en el programa Mès 324 de TV3.

MINISTRA DE IGUALDAD

19:00 h. Asiste a la entrega de los Premios Triángulo que otorga el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM).

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

12:30 h. Visita la sede de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, en Madrid.