Vecinos de la Sagrada Familia: "hemos recuperado el barrio"

Marta ha llevado en su carrito a Héctor, de 2 años, ante la Sagrada Familia. Ambos han pasado por delante del monumento, junto a su casa, en multitud de ocasiones, pero la madre está segura de que el niño acaba de ver el templo por primera vez porque hoy no hay decenas de turistas tapándole la perspectiva.

"Los vecinos estamos muy contentos porque hemos recuperado la plaza, el parque de delante de la Sagrada Familia, y lo estamos disfrutando a tope porque sabemos que volverá el día en que no podremos volver porque regresarán las hordas de turistas que lo hacen impracticable", ha explicado a Efe la joven durante su paseo.

Los que llevan años en el barrio, sede de uno de los monumentos más visitados de España, viven estos días una sensación agridulce ya que el coronavirus ha traído tragedias personales y parón económico, pero también un efecto secundario tan inesperado como agradable: la recuperación del espacio público.

Hasta mediados de marzo, los vecinos evitaban subir por la calle Marina desde Diagonal y bajar por la calle Sardenya, el circuito de los que llegan y se van en autocar, siempre con sus guías a la cabeza intentando poner orden, aunque es prácticamente imposible para los vecinos esquivarlos en las aceras del Eixample Derecho.

Supermercados y farmacias son básicamente los comercios que siguen abiertos en unas manzanas alrededor del templo tomadas por grandes cadenas de restauración y tiendas de souvenirs, ahora cerradas, igual que la propia Sagrada Familia, guardiana "de un nuevo barrio fantasma", como lo ha descrito a EFE Carlos, otro vecino que a primera hora saca a pasear a su perro en la calle Sicilia.

Desde el patronato de la Sagrada Familia, y aunque en la fase dos anunciada por el Gobierno se da luz verde a la apertura de monumentos, no tienen clara si quiera una fecha potencial de reapertura.

"El contexto de desescalada aún no es lo suficientemente claro como para fijar un calendario. Lo único que hemos acordado estos días es que las obras no se retomarán hasta que no se haya conseguido un número de visitantes estable en el tiempo", han dicho a Efe desde el patronato privado.

El parón de las obras de la Sagrada Familia, con intención de expandirse por la calle Mallorca, tiene afectación directa en los vecinos afectados por esa ampliación, que podrían estar más tiempo ocupando sus inmuebles mientras negocian con el patronato, un acuerdo en el que justo se encontraba mediando el consistorio antes de la crisis del coronavirus.

Salvador Barroso, presidente de una de las asociaciones de vecinos afectados por la ampliación del templo, sigue confiando en que esas obras no tendrán lugar porque la justicia les dará la razón y dice no querer entrar a valorar en si juega a su favor o en contra este tiempo perdido en los planes de ampliación del templo, que ya difícilmente inaugurará su nueva fachada de la gloria en 2026.

Lo que tiene claro es que está "feliz" de no "despertarse" a diario "a las ocho de la mañana con las obras".

"No sabes tú lo que estoy disfrutando del barrio. Se está igual de bien que hace 30 años, cuando me vine a vivir aquí", ha añadido.

También disfruta del silencio, aunque no pueda salir a vivir esa nueva "tranquilidad", el presidente de la AAVV de Sagrada Familia, Joan Itxaso, que ha explicado a Efe que es de altísimo riesgo y lleva todos estos días sin pisar la calle.

"Pero vaya, que ya salir al balcón es una experiencia diferente. Lo que ha pasado y las consecuencias para los vecinos del barrio nos deben dar para reflexionar en el sentido de que otro modelo de turismo es sostenible", ha señalado.

Itxaso da por hecho que de aquí a final de año apenas habrá turistas, si bien añade que se debería aprovechar este tiempo para pensar normas mínimas de precaución para el futuro en las inmediaciones de la Sagrada Familia porque "si todo sigue igual, se vulnerarán normas de salud por millones".

"El turismo es bueno, pero si respeta el entorno donde viven las personas. El problema es que los operadores turísticos solo vienen a ganar dinero", ha señalado.

"En cualquier caso este verano lo imaginamos más tranquilo. Con más turismo local o de otras zonas de España", ha añadido el presidente de la AAVV de Sagrada Familia, que este año iba a celebrar su cincuenta aniversario, festejos que han pospuesto a octubre. EFE

