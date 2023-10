Vecinos de Los Palmares, en Trigueros, dicen haber sentido pánico por la fuerza del agua

Miedo, pánico, esas son dos de las palabras que más se oían esta mañana entre los vecinos de la zona de Los Palmares, en Trigueros (Huelva) para describir lo vivido esta madrugada después de que la intensa lluvia caída desbordara un río cercano provocando las anegaciones de sus viviendas y dejando a algunos atrapados.

Una de esas vecinas, Pastora, ha contado a los medios de comunicación que lo que sucedido ha sido "muy fuerte" y algo que "no había vivido" en los 22 años que lleva residiendo en la zona y ni tan siquiera gente que lleva en el lugar casi medio siglo.

Ha relatado como los ladridos de los perros avisaban que "algo iba a pasar" y como "la lluvia que sobre las 19:00 horas empezó muy suavita", comenzó a aumentar su fuerza y "a media noche era impresionante".

Además, ha asegurado haber vivido momentos de "angustia e impotencia" cuando escuchaba a sus vecinos "pedir socorro; gritaban: ¡Nos ahogamos!, pero no podíamos ayudarlos, ni siquiera los bomberos tenían acceso, para venir tardaron cerca de una hora y otra hora casi para sacarlos".

"Esto ha sido impresionante, lo que más recuerdo es el no poder salir porque el agua corría como un río y nos podía llevar la corriente; lo hemos pasado muy mal" y eso, ha añadido, apenas una semana después del paso de la borrasca Bernard que se llevó tejados y chapas: "Yo soy una mujer fuerte y valiente pero anoche me asusté, no encuentro una palabra en el diccionario para describir lo vivido, ha sido muy duro".

Otro vecino, Julio asegura que cuando vio entrar el agua por debajo de la puerta y que en menos de 20 minutos empezó a "subir, subir y subir" le entró cundió el pánico y "nos pusimos a intentar salvar lo que podíamos, poniendo la ropa en alto... el agua ha alcanzado más de un metro en la casa y lo ha mojado todo y ha hecho un gran desperfecto".

También recuerda con angustia como "chillaba" el vecino que "no podía abrir la puerta por la presión que llevaba el agua; gracias a que vino la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos y actuaron con unas lanchas y pudieron sacar a los que no podían".

En su caso, ha precisado, además de los daños en lo material, ha perdido todas sus gallinas, que han muerto ahogadas: "Cayó tanta agua... fue todo muy deprisa, y cuando nos dimos cuenta es que ya iba el nivel subiendo tanto que nos asustamos, ha sido increíble".

De las personas rescatadas un hombre de 47 años y una mujer de 42, fueron evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, y un menor de 12 años fue atendido en el lugar por el equipo sanitario, presentando hipotermia y ataques de ansiedad.

Desde el Ayuntamiento de Trigueros se ha pedido esta mañana la colaboración ciudadana para que no se acceda a los caminos de la localidad, ya que "no se garantiza la seguridad debido a la intensa lluvia caída esta noche".

La Policía Local ha cortado el camino de El Romeral, pasa de los llanos, camino de la Chinocla, camino del antiguo Barrero y puente de la Pasailla.

Se da la circunstancia de que esta localidad, que junto con la de Niebla ha concentrado esta madrugada el mayor número de incidencias atendidas, es donde el domingo 22 de octubre falleció una persona al volcar el vehículo en el que viajaba tras un desprendimiento en el camino del Arroyo Sequillo.