Vara: El principal motor contra despoblación es un trabajo y vivienda dignos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha remarcado este sábado que el "principal motor" en la lucha contra la despoblación es que la gente pueda tener un proyecto de vida en el medio rural y para ello debe contar con un trabajo y una vivienda digna.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración de un encuentro de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos d Centros Públicos (Freampa) en Mérida y al ser preguntado por el plan de recuperación europeo para luchar contra la despoblación presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, ha incidido en que todas las políticas que se desarrollen deben estar al servicio de este proyecto, pero sobre todo las dirigidas a que las personas que opten por el medio rural tengan un empleo que les permita vivir dignamente.

"Ese es el objetivo sin el cual, por muchas vueltas que le demos no se conseguirá, porque si la gente no tiene una manera de poder vivir dignamente de su trabajo en el medio rural, no va estar en él", ha aseverado.

El presidente extremeño ha añadido que en estos tiempos de profundos cambios se está produciendo un aceleramiento en las decisiones y cambios de paradigma que tienen que ver con el teletrabajo, el valor de la salud, el contacto con la naturaleza o la proximidad en la biodiversidad.