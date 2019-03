La utilización que Sánchez quiere hacer de la Moncloa y otras noticias que debes conocer

1. Sánchez apuntala el uso de La Moncloa para la precampaña

La tendencia del voto es tan relevante para el PSOE como la percepción del ciudadano de a pie de Pedro Sánchez para establecer las estrategias. Los asesores han agudizado el uso de su perfil como jefe del Ejecutivo. El objetivo es sacar partido a la posición institucional de Sánchez, al tiempo que desdibuja a los rivales, principalmente al líder del PP, Pablo Casado.

Así, el Presidente emprendió el martes una acelerada agenda de carácter oficial en Cantabria que le llevó al Museo Nacional y al Centro de Investigación de Altamira, donde aprovechó su intervención para reprochar la existencia de nostálgicos de las cavernas. “Hace más de 35.000 años, había seres humanos viviendo en estas cuevas. El mundo ha cambiado radicalmente, aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas”, soltó Sánchez. Tras Altamira, se desplazó al Mercado Nacional de Ganados y a una bodega en Torrelavega.

2. Torra anuncia que mantendrá los lazos amarillos en la fachada de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que mantiene el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) protestando por que se exija su retirada.

Torra alega en el escrito que la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat y le pide que "reconsidere" su decisión. El escrito ha sido enviado poco antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas dado por la JEC al presidente de la Generalitat para que ordenase la retirada de las esteladas y lazos amarillos, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos.



3. Casado pide a Vox no concurrir en provincias pequeñas para no dividir el voto de la derecha

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a los "partidos nuevos" que hagan una "reflexión" sobre si conviene que concurran o no en las circunscripciones pequeñas en las elecciones generales de abril, ya que, según ha dicho, eso hará que se "divida el voto" del centro-derecha y, por lo tanto, salga beneficiado el PSOE y Podemos. Así se ha pronunciado en un acto en Zaragoza con afiliados del PP, donde ha puesto en valor que el Partido Aragonés (PAR) haya tomado la decisión "responsable" de no presentarse a las generales --concurrió con el PP en las de 2015 y las de 2016-- para que no haya "dispersión del voto constitucionalista". A su entender, "es algo digno de agradecer".

"Lo que tengo que decir es que ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad y es pensar que en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al PSOE y a Podemos", ha manifestado.

4. El Parlamento británico descarta un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea

El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este miércoles una enmienda por la cual se declara en contra de un Brexit sin acuerdo, un primer paso para superar el punto muerto en el que había entrado el proceso de divorcio entre Londres y Bruselas por la reiterada negativa de los diputados a aceptar el texto negociado por las partes.

La llamada enmienda Spelman/Dromey, por las autoras de la misma, ha sido aprobada por 312 votos a favor y 308 en contra, un estrecho margen de cuatro votos que da idea de las tensiones políticas en torno al Brexit en la sede legislativa.

5. 'Manita' del Barça al Lyon para clasificarse para cuartos de final

Un gran gol y dos asistencias de Leo Messi en la recta final del partido acabaron con el sufrimiento del Barcelona ante el Lyon (5-1) y clasificaron al conjunto azulgrana para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barça, que dominaba al descanso por 2-0, se complicó la vida tras la reanudación y, después de un tanto de Tousart que no debió subir al marcador, lo pasó realmente mal antes de que el astro argentino apareciera para finiquitar el duelo.