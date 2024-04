UPA apoya unas elecciones al campo siempre que sean "absolutamente transparentes"

Madrid, 12 abr ().- El secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, asegura que no se opone a la celebración futura de elecciones al campo siempre que se desarrollen mediante un proceso "absolutamente transparente" y con "mesas electorales" para votar "con tranquilidad en todos los territorios".

En una entrevista con Efe, Ramos reflexiona sobre este asunto días después del compromiso adquirido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con la organización Unión de Uniones (ahora sin interlocución oficial) para modificar el actual sistema de representatividad agraria, que emana de una ley de 2014.

Ramos aboga por un proceso "limpio", en el que se asegure que voten "todos" los agricultores, ya que considera que la actual ley de representatividad agraria es "retorcida" y "no se puede desarrollar".

Tras este compromiso del MAPA, UPA espera que se cuente con ellos para "ver qué modelo de representatividad" se desarrollará.

De hecho, ha confirmado que miembros de UPA ya han tenido un primer contacto con el Ministerio para comenzar a abordarlo.

Ramos plantea que otro modelo para medir el nivel de representatividad actual es tener en cuenta las estructuras de cada organización, empleados o expedientes que gestionan de la Política Agraria Común (PAC), entre otros criterios, y alude a que así es cómo se determina en otros países de la Unión Europea.

La opinión sobre Unión de Uniones

Ramos reconoce que no le gusta la irrupción de Unión de Uniones como uno de los actores protagonistas en estos meses de tractoradas, hasta el punto de conseguir firmar el plan con el ministro Luis Planas.

Recuerda que esa organización nació de una escisión de COAG, ya que hubo un grupo de personas que no estaban de acuerdo con su funcionamiento, y a partir de ahí dijeron que tenían que tener "reconocimiento".

No es partidario de "potenciar" la división entre las organizaciones para luego intentar buscar "representatividad", porque a su juicio eso "diluye y debilita a las organizaciones profesionales agrarias".

Unión de Uniones ha conseguido también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el compromiso para ir ganando presencia en órganos, grupos y comisiones de trabajo en los que actualmente no participa.

Sobre este asunto, Ramos admite que es un escenario nuevo que tendrán que afrontar "como venga", porque la norma era que no participaran.

UPA "no es quién para decir si tienen que estar o no" en las reuniones, pero para Ramos deberían formar parte de ellas una vez se constate si tienen o no la suficiente representatividad.