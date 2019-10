La Unión Vegetariana pide que los comedores escolares tengan menús veganos

El presidente de la Unión Vegetariana de España (UVE), David Román, ha pedido este jueves que los comedores escolares incluyan menús sin alimentos de origen animal.

En el contexto del Día Mundial del Veganismo, que se celebra mañana, Román ha indicado a Efeagro que se trata de una reivindicación por la que llevan "luchando desde hace tiempo".

"Exigimos los derechos de nuestros hijos en la escuela" porque "somos objeto de discriminación", ha añadido.

Cree que la ley no les ampara y pide el mismo trato que para los niños que padecen alguna enfermedad o que no pueden comer algunos productos por motivos religiosos.

En su defensa, ha argumentado que el veganismo "ya no es un colectivo marginal" sino "una masa crítica" y las administraciones "no nos apoyan en nuestras decisiones".

Según Román, hay colegios que no dejan llevar a los escolares veganos su propia comida por lo que o no van al comedor o si se quedan acaban comiendo las guarniciones de los menús, que son "pobres en nutrientes y no adaptados a sus necesidades".

Por otro lado, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la médico especialista en Endocrinología y Nutrición, Katherine García, ha subrayado que las dietas veganas "no están recomendadas" en los niños debido a que durante el crecimiento se consumen una "gran cantidad" de nutrientes.

La vitamina B12 -de origen animal- y los ácidos grasos omega 3 (abundantes en el pescado) intervienen en el desarrollo cerebral del niño; las proteínas participan en el desarrollo muscular; y el calcio y vitamina D en la formación de los huesos, ha señalado esta experta.

Según García, el "desequilibrio" de macro y micronutrientes que se produce al no consumir alimentos de todos los grupos puede afectar al crecimiento.