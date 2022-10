Torrevieja recupera la normalidad tras las intensas lluvias de anoche

La ciudad de Torrevieja (Alicante) recupera poco a poco la normalidad tras las fuertes lluvias registradas anoche, que anegaron algunas zonas de la urbe y obligaron a los bomberos a intervenir por el arrastre de vehículos con conductores dentro.

Según Proyecto Mastral Torrevieja, en apenas una hora se recogieron en la zona centro de esta ciudad casi 52 litros por metro cuadrado. Los bomberos del Consorcio Provincial llevaron a cabo en Torrevieja, entre las 20.18 horas y las 23 horas, cuatro intervenciones por arrastre de vehículos con ocupantes en su interior y otras tres por achique de agua en viviendas.

Este martes, los vecinos afectados se dedicaban a limpiar los restos de la tormenta. Entre ellos, María Isabel Pérez, residente en la urbanización Doña Inés, quien ha dicho a EFE-TV que, cada vez que llueve, tienen que "sacar los vehículos corriendo porque se los lleva el agua".

"Cuando nos vinimos a vivir aquí, en 2003, una de esas lluvias nos llenó la casa de agua y, desde ahí, tuvimos que modificar algunas cosas. No ha vuelto a entrar agua a la casa, pero sí al patio", ha dicho esta vecina, quien ha afirmado que las precipitaciones de anoche arrastraron incluso varios metros uno de los contenedores de enfrente de su vivienda y un sofá que había dejado en la basura.

Según ha dicho, "se han hecho arreglos, pero no se termina de solucionar". Una situación parecida ha vivido María Pilar Bartolomé, vecina de esta misma urbanización, quien, en declaraciones a EFE-TV, se ha quejado de las inundaciones que se producen cada vez que llueve.

"Aquí no se hace nada. Y lo que más gracia me hace es que en el recibo pone alcantarillado, cuando no tenemos alcantarillado", ha señalado Bartolomé, quien ha relatado que anoche, cuando empezó la tromba de agua a las ocho de la tarde, cogió el coche y lo llevó hasta una zona más alta, para evitar que se viese afectado.

Por su parte, Lucienne, propietario de un restaurante en la Rambla Juan Mateo, ha contado a EFE-TV cómo vio la calle donde se ubica su negocio convertida en un río, con mesas y sillas arrastradas.

"He encontrado mis mesas a 150 metros de distancia, y aún me falta una. Se me ha metido también el agua al salón, que hemos podido sacar con escobas. En esta zona, porque eso se llama Rambla, se acumula agua de todas las calles para salir al mar", ha explicado.

En esta línea se ha expresado María Cristina Roca, quien ha dicho a EFE-TV: "En apenas diez minutos subió el agua. Como son 40 años los que estamos aquí, cuando empezamos a ver la tormenta, atamos las sillas y mesas para que no fueran arrastradas".