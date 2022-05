Too Good to Go "salvó" de la basura 52 millones de comidas en 2021

La aplicación contra el desperdicio alimentario Too Good to Go evitó tirar a la basura más de 52 millones de "paquetes" de comida en 17 países en 2021, de los que 3.619.342 fueron "salvados" en España, según el informe de impacto difundido este miércoles.

Las raciones de comida salvadas mediante esta app bastarían para alimentar a un adulto durante 142.465 años, mientras que la cantidad "salvada" en España equivale a haber ahorrado la emisión de 9.048 toneladas de CO2 o la generada por 29.935 vuelos de Madrid a Londres.

La aplicación móvil conecta a usuarios con miles de establecimientos que venden su excedente de comida diario en "paquetes sorpresa" a precios muy reducidos de entre 2 y 5 euros para evitar su desperdicio al final de la jornada, ha recordado la empresa.

Desde que empezó a funcionar en 2016, la aplicación ha evitado el desperdicio de 135.000 toneladas de comida, mientras que en España ha "salvado" siete millones de paquetes de alimentos, desde que está activa en el país en 2018.

Aparte, la compañía también lleva a cabo acciones de concienciación, como el distintivo "Mira, Huele, Prueba" que se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar a la ciudadanía que, una vez transcurrida, utilicen sus sentidos para saber si el producto está bueno para comer antes de tirarlo. En España, 35 marcas se han adherido a la iniciativa.

Según el informe, basado en datos de "Apptopia", Too Good to Go fue la décima app más descargada del mundo en la categoría de comidas y bebidas.