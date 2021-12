Todo lo que debes saber para ahorrar en tu próxima declaración de la Renta

El secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, Luis del Amo, ha estado este lunes en Herrera en COPE para dar algunas claves que nos puede ayudar de cara a la declaración de la Renta de este año.

El secretario y experto ha empezado hablando sobre los planes de pensiones de hoy en día, y es que, con la incertidumbre que plantea el Gobierno con los numerosos cambios y “desajustes”, lo primero que debe hacer alguien es, sobre todo, fijarse en lo que podemos o no reducir : “Lo del plan de pensiones es un clásico. Este año lo que pasa es que hay unos límites para aportar al plan de pensiones, y eso que se aporta reduce nuestra base disponible por lo tanto es más interesante cuanto mayor sea nuestra renta”. En líneas generales, y a modo de resumen, no merece la pena aportar más de lo que nos permiten: “Probablemente no nos dejarán aportar más del límite sustantivo del plan pero no podríamos, por ejemplo, más de 2.000 euros. Otra cosa es con el límite relativo del 30%, quizá podríamos ya que lo que no pudiéramos reducir este año, lo reduciremos en los cuatro ejercicios siguientes”.

En lo relacionado con la vivienda, el dilema o cuestiones de algunos es que si compramos una vivienda en el 2013 con préstamos, si tendríamos que realizar alguna aportación adicional antes de que acabe el año o el día 31: “Si tenemos un préstamo y lo amortizamos, pues la suma de la amortización y de los intereses, con un máximo de 9.040 euros anuales, pues nos reducen un 15%, hasta 1.350 euros al año, con lo cual es otro clásico que también es interesante”.

Este año algo ha sido modificado también en relación con la vivienda. Al ser arrendador, por ejemplo, y estar alquilando la vivienda a una familia, Luis explica qué se ha modificado y cuál ha sido la novedad: “Hay unas reducciones por obras que fomenten la eficiencia energética de la vivienda, pero dependiendo de ese aumento si es en vivienda residencial, llegará hasta el 60% y con unos límites absolutos de 5.000 a 15.000 euros, por lo tanto sería una reducción importante. Lo que pasa es que esto, para obras realizadas desde el 6 de octubre hasta final de año, y tenemos que tener el certificado, por lo tanto no va a ser muy fácil este año. Vale para las obras realizadas en la vivienda habitual o los propietarios de la vivienda que la tienen alquilada a una familia también valdría”.

En cuanto a las ganancias patrimoniales, Luis afirma lo siguiente: “Hemos transmitido unas acciones o un inmueble o lo que sea, o hemos tenido una ganancia patrimonial, tendremos que tributar por ello con una tarifa del 19, 21 o 23%. Si tenemos, por ejemplo, unas acciones que podamos deshacernos de ellas, esa pérdida podría compensar la balanza y hacernos tributar menos”.

Los donativos, y más ahora con la Navidad y las fiestas, son más que comunes. Prestar dinero a nuestros familiares es algo que durante estas fechas podemos realizar, pero no todos son lo mismo y la administración se mete en medio: “Los donativos que podemos reducir son los hechos a las instituciones beneficiarias del mecenazgo, a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y si hacemos un donativo a un familiar, ese familiar tendría que tributar, aunque en algunas comunidades tienen unas reducciones muy grandes”.