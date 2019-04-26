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      ELECCIONES GENERALES (Titulares)

      Titulares de la última jornada de la campaña electoral

      En el último día de campaña para las elecciones generales del domingo, los principales candidatos a la Moncloa hacen sus últimas llamadas al voto en los mítines de cierre convocados en Madrid y en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos.,-PEDRO SÁNCHEZ ESPERA QUE RIVERA "RECAPACITE" A PARTIR DEL LUNES.,-PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO A INDECISOS PORQUE EL "BLOQUE DE LA INVOLUCIÓN" NO DUDA. ,-PABLO CASADO AVISA A POSIBLES VOTANTES DE VOX Y CS QUE HARÁN "UN FAVO

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 21:16

      En el último día de campaña para las elecciones generales del domingo, los principales candidatos a la Moncloa hacen sus últimas llamadas al voto en los mítines de cierre convocados en Madrid y en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos.

      -PEDRO SÁNCHEZ ESPERA QUE RIVERA "RECAPACITE" A PARTIR DEL LUNES.

      -PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO A INDECISOS PORQUE EL "BLOQUE DE LA INVOLUCIÓN" NO DUDA.

      -PABLO CASADO AVISA A POSIBLES VOTANTES DE VOX Y CS QUE HARÁN "UN FAVOR" A SÁNCHEZ.

      -PABLO CASADO, A LOS VOTANTES DE CS Y VOX: NO NOS PISEMOS LA MANGUERA.

      -PABLO IGLESIAS REPLICA A SÁNCHEZ QUE FRENAR A VOX NO ES SOLO "VOTAR EN NEGATIVO.

      -PABLO IGLESIAS DEFIENDE SU PROYECTO FRENTE "A LOS QUE COMPITEN POR HACER EL PAYASO".

      -ALBERT RIVERA, SPRINT FINAL CON TROFEO Y SIN MOJARSE CON VOX.

      -ALBERT RIVERA SUBE LA PRESIÓN A SÁNCHEZ Y LE VE CON MIEDO A PERDER LA MONCLOA.

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      -ORIOL JUNQUERAS AVISA, A TRAVÉS DE UNA TELECONFERENCIA DESDE PRISIÓN, QUE "EL PSOE NO ES DE FIAR" PORQUE "PACTÓ EL 155 CON EL PP",

      -UPYD PIDE EL VOTO PARA CIUDADANOS COMO MEJOR OPCIÓN PARA FRENAR EXTREMISMOS.

      -UN TOTAL DE 1.222.937 PERSONAS YA HAN ENVIADO SU VOTO POR CORREO PARA EL 28A.

      -LA ECONOMÍA Y EL CONFLICTO EN CATALUÑA DOMINAN LA CAMPAÑA EN TWITTER.

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