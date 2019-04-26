Titulares de la última jornada de la campaña electoral

En el último día de campaña para las elecciones generales del domingo, los principales candidatos a la Moncloa hacen sus últimas llamadas al voto en los mítines de cierre convocados en Madrid y en Valencia, donde también se celebran comicios autonómicos.
-PEDRO SÁNCHEZ ESPERA QUE RIVERA "RECAPACITE" A PARTIR DEL LUNES.
-PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO A INDECISOS PORQUE EL "BLOQUE DE LA INVOLUCIÓN" NO DUDA.
-PABLO CASADO AVISA A POSIBLES VOTANTES DE VOX Y CS QUE HARÁN "UN FAVOR" A SÁNCHEZ.
-PABLO CASADO, A LOS VOTANTES DE CS Y VOX: NO NOS PISEMOS LA MANGUERA.
-PABLO IGLESIAS REPLICA A SÁNCHEZ QUE FRENAR A VOX NO ES SOLO "VOTAR EN NEGATIVO.
-PABLO IGLESIAS DEFIENDE SU PROYECTO FRENTE "A LOS QUE COMPITEN POR HACER EL PAYASO".
-ALBERT RIVERA, SPRINT FINAL CON TROFEO Y SIN MOJARSE CON VOX.
-ALBERT RIVERA SUBE LA PRESIÓN A SÁNCHEZ Y LE VE CON MIEDO A PERDER LA MONCLOA.
-ALBERT RIVERA SOBRE CASADO Y VOX: "ES UNA FALTA DE RESPETO REPARTIRSE MINISTERIOS".
-ORIOL JUNQUERAS AVISA, A TRAVÉS DE UNA TELECONFERENCIA DESDE PRISIÓN, QUE "EL PSOE NO ES DE FIAR" PORQUE "PACTÓ EL 155 CON EL PP",
-UPYD PIDE EL VOTO PARA CIUDADANOS COMO MEJOR OPCIÓN PARA FRENAR EXTREMISMOS.
-UN TOTAL DE 1.222.937 PERSONAS YA HAN ENVIADO SU VOTO POR CORREO PARA EL 28A.
-LA ECONOMÍA Y EL CONFLICTO EN CATALUÑA DOMINAN LA CAMPAÑA EN TWITTER.