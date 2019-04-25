Titulares de la decimocuarta jornada de la campaña electoral

A dos días de que finalice la campaña electoral, los candidatos apremian para pedir el voto en una jornada en la que se ha dado a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y en la que los ciudadanos apuran para entregar su voto por correo.
-LOS CANDIDATOS AGOTAN SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS PARA MOVILIZAR A SUS VOTANTES.
-PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO FRENTE A LA INVOLUCIÓN DE LOS QUE MIRAN AL PASADO.
-PEDRO SÁNCHEZ PIDE VOTAR AL PSOE PARA NO LLEVARSE LAS MANOS A LA CABEZA EL DOMINGO.
-CRISTINA NARBONA (PSOE): "LO FUNDAMENTAL ES QUE AUMENTE EL EMPLEO DIGNO".
-PABLO CASADO PROMETE DOS MILLONES DE EMPLEOS Y REIVINDICA LOS DATOS EN ANDALUCÍA.
-MAROTO (PP): SÁNCHEZ ES UNA TRITURADORA DE EMPLEOS Y HAY QUE CAMBIARLO.
-JUAN IGNACIO ZOIDO SUSTITUIRÁ AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ÁNGEL GARRIDO.
-PABLO IGLESIAS DESCONFÍA DE QUE SÁNCHEZ NO VAYA A PACTAR CON CIUDADANOS TRAS LAS ELECCIONES.
-ALBERT RIVERA: ESPAÑA SUSPENDE EN EMPLEO PORQUE LLEVA 30 AÑOS SIN HACER LOS DEBERES.
-ALBERT RIVERA: PP Y PSOE PIERDEN MILITANTES Y VOTOS POR ALGUNAS POLÍTICAS SUICIDA.
-CIUDADANOS CELEBRA UN ESPRINT FINAL EN VALENCIA CON RIVERA, ARRIMADAS, CANTÓ Y BAL.
-EL VOTO POR CORREO: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS QUE, A VECES, ACABA EN UNA COLA.
-CORREOS ATRIBUYE A SEMANA SANTA LOS PROBLEMAS: "NADIE SE QUEDARÁ SIN VOTAR".
-CARMEN CALVO: EL VOTO POR CORREO MASIVO SIGNIFICA QUE "LA GENTE NOS ESTÁ ESPERANDO".