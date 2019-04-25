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      ELECCIONES GENERALES (Titulares)

      Titulares de la decimocuarta jornada de la campaña electoral

      A dos días de que finalice la campaña electoral, los candidatos apremian para pedir el voto en una jornada en la que se ha dado a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y en la que los ciudadanos apuran para entregar su voto por correo.,-LOS CANDIDATOS AGOTAN SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS PARA MOVILIZAR A SUS VOTANTES.,-PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO FRENTE A LA INVOLUCIÓN DE LOS QUE MIRAN AL PASADO. ,-PEDRO SÁNCHEZ PIDE VOTAR AL PSOE PARA NO LLEVARSE LAS MANOS A L

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20:35

      A dos días de que finalice la campaña electoral, los candidatos apremian para pedir el voto en una jornada en la que se ha dado a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y en la que los ciudadanos apuran para entregar su voto por correo.

      -LOS CANDIDATOS AGOTAN SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS PARA MOVILIZAR A SUS VOTANTES.

      -PEDRO SÁNCHEZ PIDE EL VOTO FRENTE A LA INVOLUCIÓN DE LOS QUE MIRAN AL PASADO.

      -PEDRO SÁNCHEZ PIDE VOTAR AL PSOE PARA NO LLEVARSE LAS MANOS A LA CABEZA EL DOMINGO.

      -CRISTINA NARBONA (PSOE): "LO FUNDAMENTAL ES QUE AUMENTE EL EMPLEO DIGNO".

      -PABLO CASADO PROMETE DOS MILLONES DE EMPLEOS Y REIVINDICA LOS DATOS EN ANDALUCÍA.

      -MAROTO (PP): SÁNCHEZ ES UNA TRITURADORA DE EMPLEOS Y HAY QUE CAMBIARLO.

      -JUAN IGNACIO ZOIDO SUSTITUIRÁ AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ÁNGEL GARRIDO.

      -PABLO IGLESIAS DESCONFÍA DE QUE SÁNCHEZ NO VAYA A PACTAR CON CIUDADANOS TRAS LAS ELECCIONES.

      -ALBERT RIVERA: ESPAÑA SUSPENDE EN EMPLEO PORQUE LLEVA 30 AÑOS SIN HACER LOS DEBERES.

      -ALBERT RIVERA: PP Y PSOE PIERDEN MILITANTES Y VOTOS POR ALGUNAS POLÍTICAS SUICIDA.

      -CIUDADANOS CELEBRA UN ESPRINT FINAL EN VALENCIA CON RIVERA, ARRIMADAS, CANTÓ Y BAL.

      -EL VOTO POR CORREO: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS QUE, A VECES, ACABA EN UNA COLA.

      -CORREOS ATRIBUYE A SEMANA SANTA LOS PROBLEMAS: "NADIE SE QUEDARÁ SIN VOTAR".

      -CARMEN CALVO: EL VOTO POR CORREO MASIVO SIGNIFICA QUE "LA GENTE NOS ESTÁ ESPERANDO".

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