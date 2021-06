Test de inmunidad celular, mejor prueba para conocer estado inmune ante covid

Los test de inmunidad celular son "la mejor prueba para conocer el estado inmune del paciente contra la covid-19", según la Clínica Universidad de Navarra, que explica que esta técnica es capaz de detectar la presencia de linfocitos memoria, ofreciendo una visión más completa del estado inmune del paciente o de la persona vacunada.

Este centro sanitario, informa en un comunicado, ha comenzado a realizar estas pruebas, que se suman a las serológicas de detección de anticuerpos, para comprobar la respuesta inmune de los pacientes frente a la infección y/o a la vacunación.

Durante la infección por SARS CoV-2, los linfocitos tratan de combatirlo mediante la producción de anticuerpos, cuya cantidad va disminuyendo progresivamente con el paso del tiempo, hasta un momento en el que solo quedan linfocitos memoria.

Lo lógico es pensar que, si hay muchos anticuerpos, el momento de la infección o de la vacunación es más cercano, explica José Luis Del Pozo, director de los Servicios de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.

Si medimos la cantidad de anticuerpos, como hacemos mediante las pruebas serológicas, observamos una correlación clara con la existencia de inmunidad celular, linfocitos T memoria. Sin embargo, esta correlación entre anticuerpos e inmunidad celular no es exacta ni igual en todas las personas", subraya, a lo que añade que "por eso, lo que refleja realmente si un paciente ha generado inmunidad frente a covid-19 es la presencia de inmunidad celular".

En este sentido, recuerda que no todos los pacientes generan el mismo nivel de anticuerpos cuando sufren covid y así, por ejemplo, las personas asintomáticas o con pocos síntomas no generan tantos como un paciente que necesita un ingreso, por lo que también tardan menos en dejar de tenerlos. Incluso, se ha visto pacientes que, una vez pasada la infección, no tienen anticuerpos.

Lo mismo ocurre con las vacunas, según este experto, que indica que "en la población general, el 95 % van a generar anticuerpos, pero hay un grupo de personas en los que esto puede no ser así". Alude en este sentido a pacientes trasplantados, inmunodeprimidos, oncológicos o, incluso diabéticos u obesos, entre los que puede haber "un porcentaje que no generen anticuerpos".

En estos grupos, según indica, sería especialmente útil realizar las pruebas de inmunidad celular para conocer su estado inmune y poder plantear medidas adicionales que les protejan frente a la covid-19.

Los requerimientos técnicos a la hora de realizar los test de inmunidad celular son los condicionantes para que no se empleen habitualmente a nivel asistencial, ya que no son técnicas automatizadas y los resultados tardan un tiempo en obtenerse.

Del Pozo incide en que la respuesta de anticuerpos no es siempre la misma e incluso, existe la posibilidad de resultados falsos positivos -cuando el análisis serológico indica que la persona tiene anticuerpos, pero realmente no está protegida- como ocurre en otras pruebas serológicas.

Por ello, explica que "el momento óptimo para hacerse un test de inmunidad celular sería al menos dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna o en cualquier momento en personas no vacunadas que no saben si han pasado o no la infección y quieren asegurarse" y recalca que "esta es la prueba que mejor refleja tu estado inmune frente a SARS CoV-2".