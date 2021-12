Terelu Campos: "Vero fue inmensamente feliz en Masterchef"

La presentadora Terelu Campos ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido hoy al tanatorio de San Isidro, en Madrid, a despedirse de Verónica Forqué, con quien participó recientemente en la última edición de "Masterchef Celebrity", un programa en el que, según ha asegurado, "fue inmensamente feliz".

"No lo dudéis, por favor, Vero en Masterchef fue inmensamente feliz, pero inmensamente feliz", ha remarcado varias veces Terelu.

"El hecho de haber hecho este programa me ha permitido poder conocerla bien porque pasamos muchas horas juntas, 12 y 14 de grabación, días enteros, viajes. Y ha sido un regalo que la vida me la haya puesto en mi camino y haberme sentido amado con ella. Solo espero que ella haya sentido que este amor ha sido recíproco", ha añadido.

La conexión entre ambas nació a raíz de ser las dos "madres de un solo hijo" y eso, según la hija menor de María Teresa Campos, "crea un vínculo muy especial".

"A mi se me iluminaban los ojos cada vez que Vero me hablaba de mi hija, y también me emocionaba cuando lo hacía de la suya, a la que ya le he dicho que me tiene aquí para lo que necesite", ha concluido