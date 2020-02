Teniente herido en explosión con 5 muertos critica el "abandono" de Defensa

El teniente José Manuel Candón ha criticado este lunes el "abandono" del Ministerio de Defensa por no atender de forma adecuada a los dos heridos y los cinco fallecidos en una explosión registrada hace justo nueve años en Hoyo de Manzanares (Madrid) durante un ejercicio de desactivación de explosivos.

Candón, que solo tiene un 15 % de visión en un ojo y ha sido operado 35 veces, ha explicado a Efe que tras la explosión, solo recibieron una pensión por accidente en acto de servicio y 30.000 euros del seguro colectivo pero Defensa les ha negado una indemnización, motivo por el que han emprendido un litigio judicial que sigue abierto.

El teniente, que reside en Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha hecho público un escrito que titula "Defensa y los números de la vergüenza" en el que explica que en los nueve años de "encarnizada lucha judicial" solo han sufrido "varapalo tras varapalo" en su lucha por "obtener justicia".

En ese periodo, recuerda el teniente, "los familiares de los fallecidos y los supervivientes del mal llamado 'accidente' de Hoyo de Manzanares no hacemos más que fortalecer los deseos de obtener la justicia que el Ministerio de Defensa y su Justicia Militar nos llevan negando 470 semanas".

El teniente asegura que la causa judicial fue archivada en el 2013 sin ninguna responsabilidad y se reabrió en el 2018 con pruebas como un informe de la Guardia Civil en el explosivo usado el día de los cinco fallecidos era "no apto" debido a su "peligrosidad", aunque lamenta que durante el último año la instrucción está parada.

"No se han implantado medidas para que accidentes como el nuestro no vuelvan a producirse", subraya el militar herido, quien asegura que "no se trata de indemnizaciones millonarias, se trata simplemente de honor, lealtad, profesionalidad, y lo más importante, de asumir las responsabilidades que a cada cual correspondan".

También asegura que "la Justicia Militar no puede seguir ocultando mucho tiempo más lo sucedido, ya que obviar estos sucesos conllevan que puedan volver a repetirse y pondrían en tela de juicio la eficacia e independencia judicial de la misma".

Los cinco militares que fallecieron en el campo de maniobras de Hoyo de Manzanares, que tenían entre los 25 y 44 años, habían participado en misiones internacionales y tres de ellos eran del Ejército de Tierra y dos del Cuerpo de Infantería.

Los fallecidos fueron el sargento primero Víctor Manuel Zamora Letelier (44 años), el cabo primero Javier Muñoz Gómez (36), los suboficiales del Ejército de Tierra Sergio Valdepeñas Martín (35) y Mario Hernández Mateo (33) y el cabo Miguel Ángel Díaz Ruiz (25).