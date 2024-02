Solo el 22 % de los españoles pertenece a alguna asociación cultural, social o política

El 22,3 por ciento de los españoles pertenece a una asociación cultural, social o política; el 62,9 % nunca lo ha hecho y 14,6 % lo hizo en algún momento.

Son datos de la encuesta Tendencias de asociacionismo en España, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra que los jóvenes son menos propensos a participar en la esfera pública a través de alguna asociación: ocho de cada diez, de entre 18 y 24 años, nunca lo ha hecho.

El escaso interés por integrarse en una organización es algo mayor entre las mujeres -el 65,4 %-, que en los hombres -60,3 %-, destaca el estudio basado en una muestra de 5.973 entrevistas registradas entre el 11 y 24 de enero.

Por edades, los ciudadanos entre 65 y 74 años (el 28 %) y los de 45 a 54 años (25,1 %) son los que más participan en las asociaciones, mientras que los porcentajes más bajos de pertenencia en la actualidad a una asociación se encuentran en las franjas de edad entre 25 y 34 años (12,9 %) y entre 18 y 24 años (13,8).

Ganan las culturales a las políticas y sindicales

Las asociaciones culturales son las que más gente aglutinan (9,6 %), seguidas de partidos o asociaciones políticos (9,1 %) y de los sindicatos en tercer lugar (6,5 %).

Respecto al tiempo que han dedicado los inscritos en alguna organización en los últimos tres meses, algo más de la mitad (51,4 %) "nada o prácticamente nada", el 16,9 % más de 20 horas y un 11,9 % entre 1 y 4 horas.

De los que nunca han pertenecido a una asociación, el 32 % dice que no se lo ha planteado, un 29,5 % no tiene tiempo y un 17,5 % no le interesa.

Los beneficios de estar asociado

Pertenecer a partidos políticos abre la posibilidad de elegir a los candidatos que van en las listas electores para el 36,2 % de los encuestados, y un 33,2 % cree que los afiliados tienen "mucha o bastante capacidad" para participar de los contenidos de los programas políticos.

Estar en un sindicato es para el 59,7 % "muy o bastante útil" para proteger y mejorar los derechos laborales, mientras que el 38,1 opina que es "poco o nada útil". Un 56,2 % afirma muy o bastante útil" para fortalecer el papel de estos en la sociedad.

Las asociaciones feministas son "muy o bastante útiles" para lograr que las administraciones públicas sean más activas en la eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres, opina el 61,3 %.

La movilización a través de asociaciones ecologistas es para los encuestados la que tiene una mayor utilidad para alertar a la sociedad de los riesgos del cambio climático, señalan siete de cada diez, y un 64,6 % afirma que impulsa la participación de la sociedad para proteger el medioambiente.

Sobre su influencia, el 70,6 % considera que los partidos son los que más influencia tienen sobre las decisiones políticas en España, seguido de las organizaciones empresariales (64,1 %) y de los sindicatos (49,1 %); por detrás, las organizaciones feministas (45,3 %) y asociaciones religiosas (37,5 %).

Dentro de 5 años

El 50,8 % asegura que las asociaciones ecologistas van a tener mucha más importancia que la que tienen ahora en las decisiones políticas en España, seguidas de las organizaciones empresariales (46,6 %) y de las asociaciones feministas (45,2 %).

Respecto a las religiosas, un 47,8 % cree que perderán influencia en las decisiones políticas del país.

La encuesta incluye, como es habitual en otros sondeos, preguntas sobre la posición política, nivel de estudios o si iría a votar si se celebraran mañana elecciones.

Entre ellas también pregunta sobre quién preferiría que fuese el presidente del Gobierno en estos momentos, en la que Pedro Sánchez sale como ganador (24,6), seguido de Alberto Núñez Feijóo (15,4) y Yolanda Díaz (7,6).