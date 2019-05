La situación crítica de Venezuela en el día establecido para derrocar a Maduro, y otras claves del día

1. Maduro anuncia la derrota de la "escaramuza golpista" y amenaza con acciones legales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que el país está "mayoritariamente" en paz, en su primera comparecencia desde que el mandatario interino, Juan Guaidó, iniciara el martes la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno 'chavista'.

"He estado hoy pendiente de los sucesos, qué pasaba hoy. Y se puede ver una Venezuela mayoritariamente en paz, atenta a los sucesos que pasaron solo en un punto de la ciudad, en una autopista", ha dicho en una cadena nacional que se ha transmitido por radio y televisión.

2. Guaidó convoca a "toda Venezuela" a una "rebelión pacífica" para derrocar a Maduro este 1 de mayo

El presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado a "toda Venezuela" a tomar las calles de nuevo este 1 de mayo en una "rebelión pacífica" para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, en la "fase definitiva" de la 'Operación Libertad' que inició el martes.

"Hermanos de Venezuela, muy buenas noches (...) Hoy vimos claro que lo que decía el régimen de que tiene el control de las Fuerzas Armadas es falso. Sabemos que Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas ni mucho menos el del pueblo venezolano", ha dicho en un vídeo difundido por redes sociales.

3. Trump expresa su respaldo "al pueblo de Venezuela y su libertad"

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó hoy el respaldo de su Gobierno "al pueblo de Venezuela y su libertad", al comentar el levantamiento del líder opositor Juan Guaidó frente al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡EEUU respalda al pueblo de Venezuela y su libertad!", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!