Sánchez no ve tan clara su investidura en diciembre y pide "responsabilidad" a PP y Cs, y otras noticias

1. Sánchez no descarta ahora postergar la investidura hasta después de enero

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya no descarta que la investidura se pueda producir en enero y ha evitado desvelar qué está negociando con ERC, pero ha llamado a la responsabilidad a PP y Cs para desbloquear la situación y poder formar gobierno.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido esta tarde con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la jornada inaugural de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid desde hoy hasta el 13 de diciembre.

2. Comienza la legislatura: negociaciones por la Mesa y diputados dando la nota al prometer la Constitución

La decimocuarta legislatura comienza hoy su andadura con las mismas dudas con las que se inició la anterior. Y es que el bipartidismo no ha traído precisamente estabilidad a la política española, sino todo lo contrario. Seguimos en la casilla de salida, aunque, sí que es cierto que el pacto del PSOE y Podemos con Esquerra parece cada vez más cerca, pero, a día de hoy, ningún líder político se atreve a augurar que la legislatura será larga, más bien todo lo contrario.

En esta ocasión estarán sentados en el hemiciclo representantes de hasta 16 partidos distintos. Algunos repiten respecto a abril, pero habrá muchos diputados nuevos, en parte por el descalabro de Ciudadanos, y por el auge de Vox.

3. Montoro, en La Linterna: "Decir que la izquierda cree en la estabilidad presupuestaria es una exageración"

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pasado por los micrófonos de La Linterna de Ángel Expósito, donde se ha mostrado desconfiado de que Podemos “esté por la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria” de cara a la nueva legislatura. “Lo han firmado, pero otra cosa es creérselo”, afirmaba quien fuera uno de los promotores de los presupuestos que aún continúan vigentes que, añade, “no cabe duda que decir que la izquierda es creyente de esta estabilidad es una exageración”.

El exministro no ha querido indicar cuál debería ser la próxima acción de Casado para la nueva legislatura, pero subraya que “debe favorecerse la situación de crecimiento económico en nuestro país, y lo que deseamos es que esos principios sigan implantados en el futuro gobierno”.

4. Felipe VI: "Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático"

Su Majestad Felipe VI ha instado a los participantes en la cumbre del clima de Madrid a actuar con liderazgo en la lucha contra el calentamiento del planeta, una tarea ante la que se ha mostrado convencido de que aún se está a tiempo, pero no para dudar.

"Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. Debemos actuar con liderazgo y con determinación. Sí, todavía hay tiempo, pero no hay tiempo para dudar; sí, hay esperanza, pero también mucho trabajo por hacer y es muy posible que se necesiten varias generaciones para lograrlo", ha subrayado el Rey ante los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre COP25.

5. Leo Messi gana su sexto Balón de Oro

Leo Messi conquistó este lunes en París su sexto Balón de Oro, sucediendo así a Leo Modric, campeón en la edición de 2018.

WHAT AN IMAGE! ��



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi �� #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9