Sánchez presiona a Ciudadanos y se distancia de Iglesias tras sus malos resultados, entre las claves del día

- Sánchez presiona a Ciudadanos y se distancia de Iglesias tras sus malos resultados

La debacle de Podemos el 26M ha alejado la posibilidad de que el socialista Pedro Sánchez acceda a las pretensiones de Pablo Iglesias de formar en España un gobierno de coalición. En el PSOE prefieren de momento presionar a Cs para que se siente a negociar pactos municipales y autonómicos.

En ese marco se interpreta el viaje de Sánchez a París para que Macron le ayude a frenar posibles alianzas de Cs con Vox, en un frente común contra los partidos de ultraderecha en Europa.

"Sería terrible que Ciudadanos fuera la bisagra que diera entrada a los ultras en las instituciones; no lo podrían entender los liberales europeos", ha advertido el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

1. 16 heridos, entre ellos varios niños, en un ataque con arma blanca en un parque de Kawasaki (Japón)

La policía elevó a 16 las víctimas por un ataque con arma blanca perpetrado hoy por un sujeto en Japón e informó de que 2 de ellas, una menor y un adulto, pueden haber fallecido, según la cadena pública de televisión NHK.

El ataque, del que fueron víctimas un grupo de colegialas y varios adultos, se registró en torno a las 7.45 hora local (22.45 GMT del lunes) en una parada de autobuses escolares en la localidad de Kawasaki, al sur de Tokio, y el sospechoso ha sido detenido, según NHK.

Fuentes de la policía dijeron a la cadena de televisión que dos de las víctimas, una niña y un adulto, tienen parada cardiorrespiratoria, una descripción que suele usar las autoridades niponas antes de confirmar oficialmente su fallecimiento. Previamente las fuentes policiales habían informado de que 3 de las víctimas posiblemente habían muerto.

Efe

2. Don Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública

El rey Juan Carlos ha anunciado su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar su retirada de la vida pública a partir del 2 de junio al cumplirse cinco años de la abdicación, según un comunicado de la Zarzuela.

Don Juan Carlos ha comunicado a su hijo, Felipe VI, esta decisión mediante una carta en la que recuerda que se cumplen esos cinco años de la abdicación y subraya que, desde entonces, ha venidodesarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró su reinado. Ahora cree que "ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida -resalta- y de completar mi retirada de la vida pública". "Desde el año pasado, cuando celebré mi 80 cumpleaños, he venidomadurando esta idea, que se reafirmó con motivo de la inolvidableconmemoración del 40 aniversario de nuestra Constitución en las Cortes Generales", añade en la carta que encabeza con un "Majestad, querido Felipe".

Paco Campos

3. Sánchez y Macron pactan un “rechazo a la ultraderecha” tras la reunión en el Elíseo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido la noche de este lunes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para analizar los resultados de las elecciones europeas y con la vista puesta en una alianza progresista que frene a la ultraderecha en el Parlamento Europeo.

El jefe del Ejecutivo español ha sido recibido sobre las 20.00 horas en la escalinata de acceso al Palacio del Elíseo por el presidente francés, con el que posteriormente ha compartido una cena de trabajo a base de productos franceses.

El encuentro, que se ha desarrollado en un ambiente de "excelente sintonía" según Moncloa, ha tenido lugar en el antiguo despacho del expresidente Nicolás Sarkozy, ahora reconvertido en comedor y ha contado con la presencia del secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea y G-20, José Manuel Albares, por la parte española, y del asesor internacional de Macron, Clement Baune, por la francesa.

4, Al menos 57 muertos después de varios altercados en cárceles del norte de Brasil

Las autoridades brasileñas encontraron este lunes al menos 42 presos muertos en cárceles de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el norte del país, que se suman a los 15 internos hallados sin vida el domingo en otro centro de la ciudad tras una pelea.

El hallazgo se produjo durante una inspección de las fuerzas de seguridad en cárceles de la urbe, indicaron fuentes de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas, que informó, además, de que hay al menos cuatro heridos.

5. Divorcio total entre Sergio Ramos y Florentino Pérez

La relación entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el futbolista Sergio Ramos está rota. La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente. Según informó Manolo Lama en El Partidazo de COPE este lunes, las palabras textuales de Ramos son "me cansé, estoy harto del presidente". Dada esta situación, el internacional le ha pedido a Florentino la carta de libertad.

Sergio Ramos está harto de la cantidad de mensajes que le llegan del entorno del presidente. Es consciente y sabe que Florentino no habla bien de él a sus espaldas. Es muy consciente de que el entorno más cercano a Florentino Pérez (no sólo el entorno del club), no dejan de hablar mal de Ramos, incluso en público.