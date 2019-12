Sánchez huye de la última rueda de prensa del año mientras ERC espera a la Abogacía, y otras noticias

1. El Gobierno confía que la demora de la Abogacía no afecte al acuerdo con ERC

El Gobierno confía en que la demora del informe de la Abogacía del Estado sobre la situación judicial del líder de ERC, Oriol Junqueras, no afecte a las negociaciones con los republicanos para la investidura de Pedro Sánchez que, salvo sorpresa mayúscula, no podrá ser antes de fin de año.

En círculos políticos se esperaba que el escrito de la Abogacía se conociera a principios de esta semana, pero lo cierto es que los servicios jurídicos del Estado tienen de plazo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado.

2. Gritos de 'independencia', banderas 'esteladas' y una pancarta del Tsunami en el concierto de Sant Esteve

Integrantes del coro han desplegado una pancarta de Tsunami Democràtic y banderas 'esteladas' en el tradicional concierto de Sant Esteve celebrado este jueves en el Palau de la Música Catalana, en el momento en que cantaban 'El Cant de la Senyera' y 'Els Segadors'.

Además, el público ha cantado también 'Els segadors', han desplegado banderas 'esteladas' y pancartas de 'Libertad presos políticos', y han gritado 'Libertad' y 'Independencia' al acabar el recital.

3. Puigdemont pide al Supremo que anule su orden de detención y que aparte a Llarena del 'procés'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que anule la euroorden dado que está protegido por la inmunidad parlamentaria, que archive su causa al considerar que no ha cometido ningún delito y que aparte al juez instructor, Pablo Llarena, por falta de imparcialidad.

La defensa de Puigdemont ha remitido un escrito al juez Llarena en el que resalta que, tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "ha adquirido plenamente" la condición de eurodiputado desde que se proclamaron los resultados el pasado 13 de junio.

4. ¿Cómo viene la economía en 2020?

2020 será un año de ralentización económica, al menos en su primera parte, según todos los organismos aunque es verdad que en las últimas semanas hay un halo de esperanza. Parece que se despejan algunos de los nubarrones que han venido amenazando la actividad en los últimos meses.



Hablamos de la tregua comercial, tras el acuerdo parcial alcanzado hace unas semanas entre EEUU y China, o del Brexit, después del resultado de las elecciones británicas. Una salida caótica de Reino Unido de la UE parece descartada. Todo eso ha llevado a organismos como el Banco Central Europeo a señalar que la desaceleración estaría tocando fondo, a pronosticar incluso un rebote del PIB de la zona euro a mediados de 2020.

5. Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "Este año podemos pelear por la victoria en el Dakar"

Todo preparado que Carlos Sainz, a sus 57 años, eche a rodar en otra edición del Rally Dakar. Llega a 2020 con una forma física extraordinaria y el rendimiento de su vehículo Mini invita a un mayor optimismo.

El piloto madrileño atendió este jueves a El Partidazo de COPE, con José Luis Corrochano, pocos días antes de iniciar una nueva aventura en un Dakar que promete ser más suave pero en el que "se pasa calor. Estamos sopesando quitar el aire acondicionado porque no va a ser tanto calor. Son etapas de más de 500 kilómetros, por las que no has pasado nunca antes y eso produce cierto estrés". Pese a rodar previamente por Arabia Saudí, no rodaron por ninguna de las etapas que tendrán que recorrer, aunque "sirvió para probar el coche con el que vamos a correr", dijo en el micrófono de Carlos Miquel.