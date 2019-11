Sánchez se escuda en estar dedicado a negociar su investidura para no tener que hablar de los ERE, noticia hoy

1. Sánchez se refugia en Moncloa para evitar pronunciarse sobre los ERE y 'tratar de amarrar' su investidura

Casi dos días han transcurrido desde que se conociera la sentencia del caso ERE, que ha puesto de manifiesto el expolio socialista en Andalucía, al menos, durante diez años. Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue sin pronunciarse al respecto; continúa sin asumir responsabilidades y, al menos, manifestarse sobre las condenas que se han aplicado, entre otros, a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

EFE

2. Casado vira el mensaje para eludir las presiones

Después de varios días de presiones, Pablo Casado ha realizado un giro en su discurso argumental de los últimos días, con dos objetivos: zanjar el debate sobre la obligación del PP de ofrecer a Sánchez una gran alianza constitucionalista; y aflojar las presiones que está soportando desde sectores ajenos al partido que le piden un acercamiento a Pedro Sánchez.

Al conocer el pacto de PSOE con Podemos el pasado martes día 12, Casado aseguró literalmente que Sánchez había cerrado “con estruendo” la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PP en esta legislatura, pero Casado ha vuelto a abrir esa puerta para garantizar, si es necesario, la estabilidad del Gobierno. De esta manera el líder popular dejaba claro que su formación “estará a la altura”, a pesar de que sigue pensando que Sánchez no debería ser candidato, y menos después de haberse conocido la sentencia de los ERE.

3, ERC presiona a Sánchez para retomar la mesa de negociación con una consulta a sus bases

Esquerra Republicana de Catalunya realizará el próximo lunes una consulta no vinculante en la que preguntarán a las bases si deben rechazar o no el gobierno de coalición PSOE-Podemos si no hay acuerdo para “una mesa de negociación”. La formación regional mandará la consulta: “¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sanchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”.

4. La CEOE pide a Sánchez "explorar otras opciones de Gobierno más estables y moderadas"

La patronal CEOE ha insistido este miércoles en la necesidad de seguir explorando "opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación", porque el preacuerdo entre PSOE y Podemos "hoy por hoy" es sólo "una intención". En declaraciones a los medios tras la Junta Directiva, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que "cuando toque ya hablaremos", pero que el pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Podemos "está ahí, pero habrá que ver si llega a buen puerto" porque necesitan también de "apoyos parlamentarios".

"Ponemos en valor el efecto constitucional. Volvemos a insistir, y no entramos en siglas, en un Gobierno que tiene que ser estable y trabajar desde la moderación" en un momento de desaceleración económica, ha dicho Garamendi.

Jesús Diges

5. Portland Trail Blazers rescinde el contrato a Pau Gasol

"Hola a todos. Quería contaros que desde hoy dejaré de ser jugador de Trail Blazers para centrarme de lleno en mi rehabilitación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación entre 6 y 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que esperábamos. Cuando firmé mi contrato acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tenía la posibilidad de liberar mi puesto y así traer un nuevo jugador, sin tener al equipo esperando", explicó Pau Gasol en español.