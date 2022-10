Sánchez aclara que estudiará escudo antimisiles "cuando sea objeto de debate"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado este miércoles que no ha abordado con el canciller alemán, Olaf Scholz, el escudo antimisiles que plantea Alemania, aunque ha matizado que el Ejecutivo lo estudiará "cuando sea objeto de debate".

Al término de la XXV Cumbre Hispano-Alemana, los medios de comunicación han preguntado a Sánchez por la supuesta propuesta de Alemania, negada por el Gobierno, para que España forme parte de un escudo antimisiles europeo.

Ha asegurado que la relación de España con Alemania tanto desde el punto de vista bilateral, como desde el europeo y desde el de la OTAN "es extraordinaria", aunque este asunto concreto no ha formado parte de la agenda.

"No hemos tratado este tema, no ha sido objeto de discusión entre ambos líderes. Cuando sea objeto de debate lo estudiaremos, como no puede ser de otra manera", ha explicado.

Preguntado por el aumento en el gasto en Defensa en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023 aprobado ayer, Sánchez ha defendido el documento.

"El Gobierno de España en un contexto tan complejo desde el punto de vista económico, social y geopolítico aprobó ayer en el Consejo de Ministros un presupuesto para el país", ha expresado.

Este proyecto implica, según Sánchez, "estabilidad, protección y fiabilidad", tres materias que ha considerado fundamentales.

La estabilidad "es un activo que ofrece el Gobierno con estos presupuestos al país", mientras que la protección llega por "con una inversión social sin precedentes".

La fiabilidad está vinculada, ha continuado Sánchez, con la demanda internacional de aumentar el gasto en Defensa.

"En un momento en que se pide mayor compromiso y mayor aporte a la seguridad internacional, España lo que hace es cumplir con sus compromisos", ha concluido.