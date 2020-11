Sábado, 31 de octubre de 2020 (23.00 horas)

CORONAVIRUS PANDEMIA

Disturbios contra los confinamientos y récord de contagios en varias regiones

Varias comunidades han batido récords de contagios por covid en el inicio del puente de Todos los Santos, en el que casi el 87 % de los españoles no puede salir de sus regiones por los confinamientos perimetrales, una medida que provocó anoche y de madrugada violentos disturbios en algunas ciudades.

- Disturbios en Logroño, con contenedores quemados y piedras a la Policía

- Tres detenidos tras incidentes en protesta negacionista en Bilbao

CORONAVIRUS PROTESTAS

Sánchez: Conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esta noche que "la conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable", en referencia a los disturbios ocurridos en varias ciudades en protesta por los confinamientos.

CORONAVIRUS HOSPITALES

Solo Canarias logra bajar la presión en las UCIs durante la última quincena

Canarias es la única comunidad autónoma donde la presión sobre las UCIs hospitalarias ha bajado en los últimos quince días, desde el 14,39% registrado el 15 de octubre al 10,61% del día 30, y además presenta unos datos muy inferiores al umbral del 25% que determina el nivel extremo de riesgo.

CORONAVIRUS ARAGÓN

Aragón reporta 1.264 nuevos casos y alcanza 1.681 muertes por covid-19

Aragón ha reportado 1.264 nuevos casos de coronavirus este viernes, once más que el día anterior, que se corresponden al resultado de 7.107 pruebas, de los que el 42 % son asintomáticos, y suma ya 1.681 decesos desde el inicio de la pandemia.

CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN

Un estudio basado en la heparina abre puerta a nuevos tratamiento de covid-19

Investigadores básicos y clínicos del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), de Toledo, en colaboración con la Unidad de Proteómica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y 'ProteoRed', han descrito el papel clave de la heparina, fármaco anticoagulante utilizado principalmente para prevenir y tratar la trombosis venosa, en la respuesta de pacientes con lesión medular espinal a la infección por covid-19.

TERRORISMO ETA

El Obispado de Bilbao retira al párroco que relativizó las acciones de ETA

El Obispado de Bilbao ha retirado de los oficios eclesiásticos al que fuera párroco de la localidad vizcaína de Lemona que realizó unas declaraciones en un documental en las que relativizaba las acciones de ETA y ponía en duda que su actividad pueda considerarse terrorista.

PARTIDOS CS

El fundador de Ciudadanos Xavier Pericay se da de baja en el partido

El excoordinador de Ciudadanos (Cs) en Baleares y uno de los quince fundadores del partido, Xavier Pericay, se ha dado este sábado de baja del partido.

CASO PUJOL

Comunican al juez una cuenta de Tusquets (Barça) en Suiza con 18 millones

La Fiscalía suiza ha acreditado ante la Audiencia Nacional que el empresario Carlos Tusquets, presidente de la comisión gestora del Barça, constituida tras la salida de Josep Bartomeu, figura como titular de una cuenta con al menos 18 millones de euros vinculada a una empresa opaca llamada Selecta.

JAVIER REVERTE

Fallece el escritor Javier Reverte

El escritor y periodista Javier Martínez Reverte, que firmaba sus obras con su segundo apellido, ha fallecido hoy en Madrid a los 76 años, han informado a Efe fuentes de la familia.

SEAN CONNERY

Sean Connery y Marbella, de "Malibú" a "Goldfinger"

El actor escocés Sean Connery, fallecido este sábado a los 90 años, mantuvo una larga relación con Marbella, donde poseyó la finca "Malibú", en la que pasó temporadas, aunque la relación terminó de forma abrupta con el caso judicial "Goldfinger", pese a que el actor fue finalmente exculpado.

CINE SEMINCI PALMARÉS

El filme húngaro "Preparations to be together", Espiga de Oro de 65ª Seminci

La película "Preparations to be together for an unknown period of time", de la realizadora húngara Lili Horvát, ha ganado la Espiga de Oro de la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, y la protagonista de este filme, Natasa Stork, ha sido distinguida como la mejor actriz.

PARQUES TEMÁTICOS

Parques temáticos viven su Halloween más oscuro con 85.000 empleos en riesgo

Los parques temáticos y de atracciones de España se enfrentan este año a la celebración de Halloween, tradicionalmente de alta actividad para ellos, con un futuro incierto a causa de la pandemia, que amenaza la supervivencia de gran parte de los más de 85.000 empleos que genera el sector.

ESPACIO INVESTIGACIÓN

Fundar un "pueblo" en la Luna está "a la vuelta de la esquina", según experto

"Está a la vuelta de la esquina. Crear un pueblo en la Luna va a ser algo previo a ir a Marte", que, en opinión del científico del CIC-nanoGUNE de San Sebastián Emilio Artacho, será realidad en "sorprendentemente pocos años", a tenor de los proyectos en los que ya trabaja la Agencia Espacial Europea (ESA).

INVESTIGACIÓN CARDIOLOGÍA

Sube un 25 % la supervivencia sin secuelas tras parada cardiorrespiratoria

Investigadores del Hospital Universitario La Paz han analizado las características y pronóstico neurológico de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria de 2006 a 2020, confirmando que la supervivencia sin secuelas ha aumentado un 25 % en ese periodo.

OTOÑO SETAS

Mercados y restaurantes aseguran la temporada de setas en el confinamimento

Madrid (EFE)-. Las setas forman parte de la fotografía del otoño -con su entrada en los menús, variedades en las fruterías y un turismo rural destinado a su búsqueda y disfrute-, pero en esta temporada en la que la covid limita la movilidad son los mercados y restaurantes quienes nos aseguran el sabor y el aroma de la tierra.

EDUCACIÓN ÉTICA

La Red Española de Filosofía critica la desaparición de la ética en la ESO

La Red Española de Filosofía (REF) denuncia la eliminación de la asignatura de ética en 4º de la ESO durante la tramitación de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.