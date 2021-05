Sábado, 29 de mayo de 2021

CRIMEN ORGANIZADO -Madrid- La conexión entre organizaciones delictivas que comparten recursos o la modalidad del crimen como servicio, es decir, redes criminales que ofrecen a otras asistencia especializada para blanquear capitales, desarrollar comercio por internet o medios e infraestructuras logísticas, se ha instalado a España, alerta el último informe del Departamento de Seguridad Nacional.

INDULTOS PROCÉS -Madrid- Sin una fecha fija para que haga pública su decisión sobre los indultos a los líderes del procés, el Gobierno lanza el mensaje de que "hará lo que corresponde" con independencia de las presiones que llegan desde la oposición o desde el propio PSOE.

EBAU EXÁMENES -Madrid- Las pruebas de acceso a la Universidad de 2021, que arranca el próximo 1 de junio, prohibirán el acceso a las personas sospechosas de sufrir el coronavirus, entrar sin mascarilla y la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen.

EBAU EXÁMENES (CRÓNICA) -Madrid- Han cursado 2º de Bachillerato y como cada junio se enfrentan a la Ebau para acceder a la universidad. A los nervios y el miedo a quedarse en blanco en los exámenes se suma este año el temor a no estar suficientemente preparado por haber seguido las clases de forma semipresencial o por arrastrar lagunas debido al confinamiento del curso pasado. Por Olivia Alonso.

Y ADEMÁS

- Actualización de la información sobre la pandemia (incidencia, contagios, ingresos y fallecimientos) y sobre el proceso de vacunación con los datos que suministran las comunidades autónomas.

ELECTRICIDAD CONSUMO -Madrid- Junio se estrenará con nuevas tarifas eléctricas que premiarán a quien traslade su consumo a la noche y fines de semana y festivos, pero habrá que tratar de consumir menos en los horarios más caros para evitar sustos.

REFORMA FISCAL -Madrid- El Gobierno prevé poner en marcha una reforma fiscal integral en 2023 que adapte las normas tributarias a la economía digitalizada, elimine beneficios fiscales ineficaces, mejore la progresividad del sistema y, sobre todo, incremente los ingresos, pero, ¿qué sabemos de esta reforma fiscal?

CORONAVIRUS DESIGUALDADES -Valencia- La pandemia ha ampliado la brecha de género en España, ya que ha amplificado las desigualdades en materia laboral y social que se venían arrastrando: las mujeres tienes tasas de paro más elevadas y duraderas que los hombres, menores tasas de actividad y de empleo, y mayores dificultades de carrera profesional, según un informe elaborado para la cátedra Prospect Comunitat Valenciana 2030 al que ha tenido acceso EFE.

CIRCUNVALACIÓN V CENTENARIO -Madrid- A los 13 años, Ángel Díaz del Río ya sabía que quería ser marino. Y eso que nunca había visto el mar. Solo lo imaginaba de lo que su tío le contaba en sus visitas a Zaragoza, poco antes de estallar la Guerra Civil. Cuatro décadas después, comandó el Juan Sebastián Elcano en su quinta vuelta al mundo.

FREDDIE HIGHMORE (ENTREVISTA) -Madrid- Perseguirá a Leonardo da Vinci (Aidan Turner) en la serie que estrenará TVE el próximo 3 de junio y a finales de año verá la luz "Way down", un thriller de acción rodado antes de la pandemia en Madrid con Jaume Balagueró. "Mi plaza favorita es la de Olavide en Madrid", dice a Efe Freddie Highmore ("The Good Doctor").

HISTORIA GASTRONOMÍA (ENTREVISTA) - Barcelona- El historiador Albert Vidal se sumerge en su último libro en el origen de 47 platos habituales de la gastronomía, entre ellos el arroz a la cubana, la brandada de bacalao, los calamares a la romana, los canelones, la hamburguesa, la paella, las croquetas... "Casi toda la cocina de cada lugar es mestiza", ha señalado en una entrevista con EFE. Por Jose Oliva.

ANIMALES CONSERVACIÓN (CRÓNICA).- Madrid.- La Fundación Mona, dedicada al rescate y la rehabilitación de primates, ha solicitado que el Gobierno y las asociaciones protectoras coordinen planes de acción para conservar a estos animales en su hábitat natural y evitar que sean cazados y vendidos ilegalmente como mascotas.

INVESTIGACIÓN NEUROARQUITECTURA (CRÓNICA).- Valencia.- Hay lugares que invitan a la calma, unos que fomentan la concentración y otros que levantan el ánimo. Eso, de lo que nadie tiene dudas, ha encontrado una base científica en la neuroarquitectura, la ciencia capaz de medir con variables objetivas la emoción que producen los espacios. Por Carla Aliño.

LITERATURA NAZISMO (CRÓNICA) -Madrid- Desde su experiencia personal, David Saavedra relata en "Memorias de un exnazi. Veinte años en la extrema derecha española", su experiencia en el interior de lo que él llama "la burbuja" nazi y cómo consiguió salir de ella. "El nazismo es más que una ideología, es como una secta", asegura a EFE. Por Gema Soubrier.

CINE MONTAJE (CRÓNICA) -Madrid- "El montaje es saber contar historias con imágenes que han grabado otras personas". Así define a EFE su trabajo Alberto del Campo, responsable de dos de las series más laureadas del último año: "Patria" y "Antidistubios". Por Silvia García Herráez.

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

10:00h.- Barcelona.- PSC CONSELL NACIONAL.- El primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el secretario de organización del partido y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, intervienen ante el consejo nacional de los socialistas catalanes, que se reúne en Barcelona. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv).

10:00h.- Barcelona.- FUERZAS ARMADAS.- El inspector general del Ejército, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, preside la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en el cuartel del Bruc. Cuartel de El Bruc.

10:30h.- Ronda (Málaga).- PARTIDOS VOX.- La diputada nacional y vicesecretaria de Portavocía de VOX España, Patricia Rueda, atenderá a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad junto al también diputado nacional Rubén Manso y los diputados autonómicos Ana Gil y Eugenio Moltó. Reservatauro Ronda (carretera Ronda a Campillos, kilómetro 34).

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEM.- Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y director de la fundación Instituto 25M, atiende a los medios junto a la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, Conchi Abellán, antes de participar en un encuentro en Barcelona. Nau Bostik (C/ Ferran Turné 1-11).

11:30h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- Los reyes presiden el acto de homenaje a los que dieron su vida por España en el marco del Día de las Fuerzas Armadas Plaza de la Lealtad.

11:30h.- Alcalá de Henares.- ESPAÑA POLONIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la plaza de Cervantes al primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki. .

12:00h.- Getafe.- PARTIDOS PODEMOS.- Ione Belarra, candidata a la Secretaría General de Podemos, presenta su candidatura #CrecerConIone en Getafe, en un acto en el que estará acompañará miembros de la candidatura como Irene Montero, ministra de Igualdad, o la portavoz de Podemos Isa Serra. Estación de cercanías Getafe Central, delante del mural.

12:30h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- Felipe VI participa en una videoconferencia con unidades de las Fuerzas Armadas Cuartel General del Estado Mayor. C/ Vitruvio, 1.

12:30h.- La Laguna.- PARTIDOS PP.- La presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul, interviene en un encuentro con jóvenes empresarios canarios La Laguna Gran Hotel. Nava y Grimón, 18.

14:00h.- Sevilla.- PSOE ANDALUCÍA .- Los candidatos a las primarias del PSOE-A para elegir al aspirante a la Presidencia de la Junta ultiman sus agendas en la víspera del arranque oficial de la campaña, que se prolongará desde mañana domingo hasta el 12 de junio, periodo en el que recorrerán las ocho provincias para tratar de atraer el voto de los militantes.

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

12:00h.- La Línea de La Concepción.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y los mandos policiales de la provincia informan de la investigación sobre los disturbios ocurridos el pasado día 10 de mayo en La Línea de La Concepción tras la muerte de dos personas que naufragaron junto a la costa de la localidad, supuestamente tras abastecer de gasolina a una narcolancha. Comisaría.

SOCIEDAD

--------

.- Madrid.- ANIMALES EXPERIMENTACIÓN.- Concentración convocada por organizaciones animalistas para exigir a la Comunidad de Madrid "el decomiso inmediato" de los animales que permanecen en las instalaciones del laboratorio de experimentación Vivotecnia, suspendido de actividad por presunto maltrato (foto)

10:30h.- Barcelona.- PROTESTA PENSIONES.- La Marea Pensionista de Cataluña se manifiesta en la plaza Urquinaona contra el pacto de Toledo (también habrá manifestaciones en Lleida y Tremp). Plaza Urquinaona.

11:00h.- Málaga.- ECONOMÍA PENSIONES.- La Coordinadora provincial de Pensionistas celebra una concentración para pedir unas pensiones públicas dignas. Plaza de la Constitución.

12:00h.- Zaragoza.- PENSIONES MOVILIZACIONES.- La Coordinadora por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones Zaragoza convoca una concentración de rechazo al "Pacto de Toledo" y en defensa de las pensiones. Plaza España.

18:00h.- Bilbao.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- Manifestación convocada por el movimiento de pensionistas en las tres capitales vascas. Sagrado Corazón.(Foto) (Texto)

