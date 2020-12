Robles traslada a Fiscalía que en el chat no hay ningún militar en activo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que ningún miembro de las Fuerzas Armadas en activo está en el chat de exmilitares que habla de "pronunciamientos" y de fusilar a 26 millones de españoles, una circunstancia de pondrá esta misma tarde en conocimiento de la Fiscalía.

Tras finalizar el acto en homenaje al teniente general Veguillas en el Ministerio de Defensa este viernes, Robles ha asegurado que va a estudiar la normativa y comprobar si pueden retirar derechos que como militares retirados tienen integrantes del chat, cuyo contenido ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Madrid por si fuera constitutivo de delito.

Sin embargo, ha insistido en que al no estar en activo no están sujetos a la disciplicina de las Fuerzas Armadas. "Tienen derechos y obligaciones como un ciudadano más", ha dicho para volver a criticar los comentarios de unos "ciudadanos libres que avergüenzan a cualquier demócrata de este país".

Después de afirmar rotundamente que desde Defensa no tienen conocimiento de que ningún militar en activo esté en ese foro de Whatsapp, la ministra ha añadido que la inmensa mayoría de militares están avergonzados de ellos y ha subrayado que nadie debería tener ninguna tentación de manchar la imagen de las Fuerzas Armadas.

La ministra ha tachado el acto de "cobardía" porque "se han amparado en una condición de militar que, por suerte, ya no tienen y no dan la cara para decir lo que creen que tienen que decir. No están al nivel de las fuerzas militares del siglo XXI".

"Todo mi rechazo e incluso, les diría más, todo mi desprecio", ha concluido Robles.

La ministra reconocido este viernes la labor del teniente general Francisco Veguillas, asesinado por ETA en 1994 en un atentado en la plaza Ramales de Madrid, renombrando el salón de actos del Ministerio de Defensa en su honor.

Ha reconocido que se siente implicada personalmente en este atentado puesto que el día de su asesinato ella era secretaria de Estado de Interior y no consiguió ponerse en contacto con su familia. Este viernes, ha destacado que ha querido saldar su deuda con el homenaje al general. EFE