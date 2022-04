Robles sube el tono al retar a los independentistas a denunciar el espionaje

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado "rotundamente" que el Gobierno o el CNI estén detrás del supuesto espionaje a independentistas con el sistema Pegasus y tras acusar a ERC, JxCat y Bildu de "frivolidad" en sus acusaciones, les ha instado a acudir a los tribunales.

Robles ha respondido en el pleno del Senado a preguntas de los tres grupos, que han coincidido en denunciar que esos hechos, detrás de los cuales sitúan al Gobierno, constituyen una "flagrante violación" de derechos fundamentales, por lo que han pedido explicaciones y depurar responsabilidades.

La ministra ha afeado a los senadores que hagan imputaciones sin ningún tipo de pruebas, "carentes de cualquier actividad probatoria", con las que están yendo en contra del Estado de derecho, y les ha instado a acudir a los tribunales, aunque les ha advertido de que las denuncias falsas a veces también son delito.

"Este Gobierno y todos sus organismos actúan exclusivamente con el respeto más escrupuloso a la ley", ha insistido Robles, que ha afirmado que "cuando se constituya esa comisión (en referencia a la de comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso), ahí aparecerá todo", en respuesta a la senadora de ERC, Mirella Cortés.

Ante la insistencia de los senadores, Robles ha respondido: "Se lo puede decir más alto y más claro, en castellano o en catalán", el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia cumplen la ley, a la vez que rechazado que ningún miembro de este organismo haya reconocido el espionaje, aunque haya aparecido publicado en algún medio de comunicación.

El senador de JxCat, Josep Lluís Cleries, ha preguntado directamente si el CNI dispone del sistema Pegasus "como todo apunta", y ha considerado que si Robles sabía que espiaba es grave, pero si no lo sabía "es más grave aun".

"No vale llegar aquí y hacer insinuaciones sin elementos de prueba con total contundencia contra el Gobierno y todos sus organismos; el Gobierno cumple absolutamente con la legalidad vigente; a lo mejor no todos pueden decir lo mismo", le ha espetado la ministra al senador.

Al senador de Bildu, Gorka Elejabarrieta, que le ha pedido que no se esconda como el avestruz y que se esclarezcan los hechos "caiga quien caiga", la ministra le ha reprochado que haga imputaciones con "absoluta frivolidad", que manchan el buen nombre de miles de personas que trabajan por la seguridad de todos los ciudadanos.

"No es admisible desde ningún punto de vista que con base a unas informaciones que no se de dónde vienen o a lo mejor están teledirigidas pueda hacer juicios de valor", ha insistido Robles, que ha dicho no conocer al New Yorker, ni cuáles son sus fuentes.