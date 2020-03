Robles sobre salida tropas de Afganistán: "Fuimos juntos y saldremos juntos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado, ante el inicio de las conversaciones de paz en Afganistán y la posible salida de las tropas internacionales, que los soldados españoles dejarán el país cuando lo decida la OTAN: "Fuimos juntos y saldremos juntos".

En declaraciones a los periodistas tras un acto en el INTA, la ministra ha reiterado que España siempre actúa bajo el paraguas de organizaciones internacionales como en este caso la OTAN.

"España ha hecho suya la forma de actuar en este tema, que es 'in together, out together'. Fuimos a Afganistán juntos con la coalición y saldremos con la coalición juntos", ha dicho.

Robles ha añadido que todos los países de la Unión Europea y de la OTAN tienen "clara" esa forma de actuar: "La apuesta por la paz y la libertad en Afganistán es de todos los países de la coalición y, en ese sentido, cuando todos los países de la UE, OTAN y la coalición se vayan de Afganistán, entonces lo hará España".

Las declaraciones de Robles se producen tras la firma hace diez días de un acuerdo de paz en Doha entre los talibanes y Estados Unidos que supone la retirada en 135 días de unos 5.000 efectivos de los entre 12.000 y 13.000 que el ejército norteamericano tiene desplegados en Afganistán.

También el compromiso de los talibanes de que el país no sea utilizado para lanzar ataques contra otros estados y el intercambio de miles de prisioneros, tanto insurgentes como de las fuerzas afganas.

Está previsto que este miércoles empiecen las conversaciones de paz entre afganos, siempre que el Gobierno de Kabul cumpla con la liberación de 5.000 talibanes detenidos, tal como fue pactado en Doha con Estados Unidos.

Las tropas españolas (alrededor de 70 militares en estos momentos) llevan en Afganistán ininterrumpidamente desde enero de 2002, cuando llegaron al país los primeros 350 militares a Kabul, en ese momento bajo la coalición Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), establecida para luchar contra los talibanes tras los atentados del 11S en Nueva York.

A partir de agosto de 2003, la OTAN asumió el mando de la ISAF y en 2011 comenzó a traspasar la seguridad del país a las fuerzas afganas. El 31 de diciembre de 2015 finalizó la ISAF y un día después se estableció una nueva misión de la OTAN, "Resolute Support", enfocada al adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas.