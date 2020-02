Robles sobre los reservistas de 45 años: "No se les está dejando abandonados"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que ayudar a los militares de tropa que tienen que dejar el Ejército a los 45 años y pasar a la reserva es para ella una prioridad, aunque ha remarcado que "no se les está dejando abandonados" pues cobran una asignación de 650 euros hasta la jubilación.

Lo ha dicho en una respuesta parlamentaria al diputado de Vox Manuel Mestre, quien le ha reprochado su inactividad, y la de gobiernos anteriores, ante este problema, y ha resumido la actitud de la ministra al respecto con un refrán: "Mucho te quiero perrito, pero pan poquito".

"Me reconocerá señor Mestre que referirse a las Fuerzas Armadas como perrito no es lo más adecuado, pero en fin, no se lo tendré en cuenta", le ha respondido Robles, y ha incidido en que ayudar a encontrar salidas a estos militares de tropa y marinería (las escalas más bajas) va a ser una prioridad esta legislatura.

A día de hoy, ha dicho, hay 2.078 de estos reservistas (llamados reservistas de especial disponibilidad, RED) que se encuentran fuera del Ejército por haber cumplido los 45 años, pero ha remarcado que "no se les está dejando abandonados" ya que cobran una pensión de 658 euros compatible con un sueldo del ámbito de la empresa privada.

Sus esfuerzos, ha explicado, están en darles formación (se han aumentado en un 70% las becas, según sus datos) y un título de grado medio cuando abandonen el Ejército, asó como en que encuentren trabajo en el ámbito privado, para lo que se están firmando convenios, y en las administraciones públicas.

En este último caso, ha explicado que recientemente se han firmado convenios para que entren en policías locales, Adif y Renfe, y ha recordado que Defensa estudia fórmulas jurídicas para que labores que tiene subcontratadas el Ministerio las pasen a hacer estos reservistas.

Para el diputado de Vox, es necesario que se derogue la ley de 2006 que creó esta figura de los RED y se establezca una normativa con un régimen común para todas las escalas (tropa, suboficiales y oficiales).

"¿No sería más coherente equiparar los derechos de los militares al resto de funcionarios?", se ha preguntado Mestre, para que no sigan "condenados a una precariedad que no afecta al resto de funcionarios". "La nación no puede abandonar al los que les han servido con lealtad", ha añadido.

La ley de 2006 que estableció esta figura buscaba evitar una elevada edad media en puestos de exigencia física y afecta a 56.000 militares de los rangos más bajos que tendrán que ir saliendo del Ejército en los próximos años cobrando una asignación hasta la edad de jubilación.

Estipula que los militares deben dejar las Fuerzas Armadas y pasar a la reserva cumplida esa edad, a no ser que hayan encontrado antes otras salidas: ascender a oficiales (con una edad límite para optar), conseguir la permanencia mediante un concurso o presentarse a los cupos reservados a militares en las oposiciones a policías, guardias civiles y a algunas administraciones.