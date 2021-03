Robles sobre denuncia de Podemos a Egea:"No debemos judicializar la política"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado la denuncia presentada por Podemos contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por los tránsfugas de Murcia, ya que en su opinión no se deben "judicializar cuestiones que son políticas".

"Creo que la vida política no se debe judicializar", ha insistido la ministra tras un acto en Madrid preguntada por la denuncia por cohecho presentada este jueves por la formación morada contra Egea, así como contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos y el exdirigiente Fran Hervías.

Para Robles, "cuando hay unas actuaciones políticas que no se comparten, hay que hacer la crítica política correspondiente, pero no conviene, y creo que no es lo adecuado en una democracia, llevar las cuestiones políticas al ámbito de lo judicial".

Aunque no comparte esta decisión de Podemos, Robles ha mostrado su respeto por "las decisiones que puedan tomar quienes deciden poner una querella", así como por lo que decidan los tribunales, pero ha insistido: "Ni la vida judicial se puede politizar, ni debemos judicializar las cuestiones que son políticas".

La denuncia de Podemos podría suponer penas de cárcel de entre dos y seis años, al señalar que esas personas habrían incurrido en los delitos de cohecho de los artículos 419 y 420 del Código Penal que tipifica cuando una autoridad pública o funcionario en provecho propio o de un tercero ofrece o recibe "dávidas" o "favores". EFE

