Robles: La seguridad de los móviles del Gobierno está clara "en las normas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha remitido este miércoles a "las normas" al ser preguntada de quién depende la seguridad de los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno y ha eludido responder a si la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, debe dimitir.

"No hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo", ha respondido Robles a su llegada al Congreso para comparecer en la Comisión de Defensa, en la que, aunque el objeto inicial era informar sobre la brújula europea, el espionaje a políticos independentistas y también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma, centrará la sesión.

Robles no ha querido precisar más sus afirmaciones al señalar que "yo no soy las normas, van ustedes a las normas y lo miran y ahí se les aclaran todas las dudas", con lo que ha dejado entrever que las competencia de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno no depende de su departamento.

"La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas y, por tanto, no hay más que echar un minuto de tiempo y buscar las cosas", ha insistido.

Robles ha guardado silencio cuando se le ha preguntado directamente si cree que la directora del CNI debe dimitir.