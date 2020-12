Robles pide a Fiscalía investigar el chat de exmilitares que acudieron al rey

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a la Fiscalía que investigue si el chat de un grupo de militares retirados que enviaron una carta al rey, en el que hablaban de "pronunciamientos" y de fusilar a 26 millones de españoles, podría ser constitutivo de algún delito.

Robles ha enviado este jueves un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid poniendo en su conocimiento el contenido del chat, publicado por Infolibre, para que investigue "su eventual relevancia penal" y con el fin de "salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas".

La ministra ha acompañado su escrito con la noticia del diario, ante lo que la Fiscalía le ha respondido horas después que necesita que le amplíe la información sobre el chat, solo basada en la noticia, antes de valorar si procede o no abrir una investigación sobre los hechos y qué órgano fiscal sería el competente.

Según el diario digital, en ese foro de Whatsapp de la XIX promoción de la Academia General del Aire hay referencias de los exmilitares a "pronunciamientos" y un general retirado, Francisco Beca, escribió que se quedaría corto fusilando a 26 millones de "hijos de puta" y llamó "irrepetible" a Franco.

Otro coronel retirado, Andrés González Espinar, publicó frases como "Qué pena no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta...", en referencia al acuartelamiento del Ejército del Aire en Navarra y a la sede de la Asamblea Nacional Catalana.

Robles no ha concretado qué delitos podrían haberse cometido con estos comentarios, una labor que ha dejado a la Fiscalía, pero sí ha denunciado, en declaraciones a los periodistas, que las expresiones son "inaceptables" y ha asegurado que hay en ellos "un gran nivel de cobardía al querer apoyarse en una condición de militares que en su día tuvieron para mancillar a las Fuerzas Armadas".

"Nos hacen sentir avergonzados", ha sentenciado la ministra, con palabras que "no representan a las Fuerzas Armadas" españolas, que son "modernas, comprometidas con la ciudadanía y con el orden constitucional".

"Yo, como ministra de defensa, y el Gobierno no vamos a consentir que unas personas con unos comportamientos por escrito que nos avergüenzan a todos, puedan de alguna mínima manera sembrar dudas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas", ha insistido.

Y ha asegurado que los que vertieron esas expresiones son una minoría dentro de los militares jubilados, ya que "la inmensa mayoría de quienes sirvieron a este país y están en un situación de retiro están plenamente conformes con los valores constitucionales".

En el chat, según Infolibre, se fraguó una carta que 39 componentes de esa promoción del Aire mandaron luego al rey, al igual que hicieron en otra misiva publicada por El País 73 altos mandos retirados del Ejército de Tierra.

En esta última carta al jefe del Estado, según este diario, los militares aseguraban que la "cohesión nacional" corre graves riesgos con el actual Gobierno "social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas".

La ministra, como ya hizo este martes en el Congreso, también ha criticado las misivas. "No podemos aceptar que haya una serie de cartas que, embozándose en una condición militar que no se tiene y atribuyéndose cualidades que no se tienen, quieran implicar al jefe del Estado", ha dicho.

Sobre esta carta se ha pronunciado asimismo el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha opinado en TVE que "es evidente que no le hace ningún bien a la Monarquía un grupo de Franquistas diciéndole que es su referente".

Los exmilitares se han vuelto a activar este jueves y, según Infolibre, están haciendo circular un nuevo texto para recopilar firmas en el que, amparándose en su "derecho a la libertad de opinión y expresión", reiteran su oposición al Gobierno de "comunistas, golpistas y proetarras".

Las cartas y el chat no han gustado a las asociaciones de militares en activo consultadas por Efe. Según el vicepresidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), Javier Paniagua, estos jubilados hacen "un flaco favor" a la imagen de "unas Fuerzas Armadas modernas y democráticas".

La mayoría de sus miembros en activo "han conocido solo la democracia, no han conocido otros regímenes", ha apuntado Paniagua, mientras que el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, se ha mostrado preocupado por el poso que han podido dejar estos exmandos en sus antiguos subordinados.

"Han sido jefes de unidades y han podido transmitir valores basados en la dictadura franquista", ha opinado para indicar que "dentro de las Fuerzas Armadas la extrema derecha tiene un buen caladero" que está aprovechando Vox. Por ello, ha apostado por "estar vigilantes de lo que se enseña en los centros de formación" de militares. EFE