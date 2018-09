Robles desvincula la revisión de la venta de bombas del contrato de corbetas

DEFENSA ROBLES (Previsión)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado hoy que el Gobierno no va a dejar "en la estacada" a los trabajadores de Navantia y está convencida de que un país "serio" como Arabia Saudí no vincula la venta de 400 bombas -en fase de estudio pero no suspendida- con el contrato de cinco corbetas.