Robles denuncia la "cobardía" de exmilitares que "mancillan" al Ejército

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tachado de "inaceptables" las expresiones vertidas por militares retirados en un chat de Whatsapp y ha asegurado que hay en ellos "un gran nivel de cobardía al querer apoyarse en una condición de militares que en su día tuvieron para mancillar a las Fuerzas Armadas".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en un acto celebrado este jueves, horas después de llevar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de un chat publicado por Infolibre por si fuera constitutivo de delito.

Según este diario, en ese foro de Whatsapp de la XIX promoción de la Academia General del Aire el general retirado Francisco Beca escribió que se quedaría corto fusilando a 26 millones de "hijos de puta" y llamó "irrepetible" a Franco.

"Nos hacen sentir avergonzados", ha dicho la ministra sobre el contenido del chat, con palabras que "no representan a las Fuerzas Armadas" españolas, que son "modernas, comprometidas con la ciudadanía y con el orden constitucional".

Robles ha calificado de "absolutamente inaceptables desde el punto de vista democrático y de la normal convivencia" las expresiones del chat, cuyo contenido analizará la Fiscalía para valorar si pueden ser constitutivas de delito.

"Yo, como ministra de defensa, y el Gobierno no vamos a consentir que unas personas con unos comportamientos por escrito que nos avergüenzan a todos, puedan de alguna mínima manera sembrar dudas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas", ha insistido Robles.

Y ha asegurado que los que vertieron esas expresiones son una minoría dentro de los militares que están en retiro y "la inmensa mayoría de quienes sirvieron a este país y están en un situación de retiro están plenamente conformes con los valores constitucionales".

Robles también se ha referido a las cartas que, según ha publicado El País, enviaron al rey exmilitares de esta promoción y otros retirados asegurando que la "cohesión nacional" corre graves riesgos con el actual Gobierno "social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas".

"No podemos aceptar que haya una serie de cartas que, embozándose en una condición miliar que no se tiene y atribuyéndose cualidades que no se tienen, quieran implicar al jefe del Estado", ha dicho para añadir que "están haciendo un flaco y negativo favor a nuestras Fuerzas Armadas y a su majestad el rey".

Y sobre la posible conexión de estos exmilitares con Vox, que este partido ha negado, ha afirmado que "ninguna fuerza política tiene derecho a patrimonializar a las Fuerzas Armadas" porque pertenecen a todos los españoles. EFE

