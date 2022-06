Robles confía en el sentido de Estado del PP para apoyar los dos destructores

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que ayer informó al dirigente popular Esteban González Pons del acuerdo alcanzado con EEUU sobre el envío de dos nuevos destructores a Rota (Cádiz), pero no le pidió el apoyo para el trámite parlamentario: "confío plenamente en el sentido de Estado del PP".

"Ni pedí nada ni me ofrecieron nada, porque entiendo además que estas cosas no procede pedirlas, cuando uno tiene sentido de Estado sabrá lo que tiene qué hacer", ha dicho la ministra en un corrillo con periodistas en la cumbre de la OTAN que se celebra en el recinto de Ifema.

Según ha señalado, se limitó a trasladar a Pons el acuerdo político al que habían llegado con EEUU para sumar dos nuevos destructores a los cuatro que Washington mantiene en Rota. "Y nada más", ha recalcado la ministra al explicar que no le dio más detalles porque aún no han recibido la petición formal de Estados Unidos.

Robles ha dicho que en la conversación que mantuvieron no procedía pedirle nada y solo le trasladó el acuerdo porque entiende que es su obligación hacerlo teniendo en cuenta que dirige un ministerio de Estado y que se trata de un tema "tan importante".

Estos dos buques no llegarán a España antes de seis meses, confirmaron fuentes de Defensa, y hasta que no se conozca la fecha del envío, no será aprobado por el Consejo de Ministros, que tiene que darle el visto bueno porque supone una modificación del convenio de cooperación en materia de defensa de 1988.

Después deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados, donde Podemos ya ha mostrado su rechazo, aunque sin adelantar el sentido de su voto, y parte de los socios de investidura del Ejecutivo, como ERC, han dejado claro que votarán en contra de cualquier medida que suponga aumentar la presencia militar.