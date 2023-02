Robles a Belarra: "De su área conocerá mucho, de otras áreas no conoce nada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado tajantemente el envío de tropas a Ucrania en respuesta a las manifestaciones de Ione Belarra, que ha calificado de "carentes de cualquier sentido", a la vez que ha considerado que la titular de Derechos Sociales "de su área conocerá mucho pero de otras áreas no conoce nada".

"La OTAN no se va a implicar", ha afirmado Robles en declaraciones a La Sexta, en las que ha dicho desconocer "las razones ocultas" por las que Belarra ha hecho esas manifestaciones que "ni se corresponden con la realidad, ni es un escenario posible, ni se va a dar nunca".

"Esa miembro del Gobierno de su área conocerá mucho pero de otras áreas no conocerá nada, como yo, pues hay áreas del gobierno en las que tampoco conozco y siempre suelo tener la prudencia de no hacer ningún tipo de consideraciones", ha señalado Robles.

"Cuando ahora se habla de la vía diplomática no se puede olvidar que se intentó por todos los medios que la invasión no se produjera", ha afirmado Robles que ha advertido de que en materia de paz no admite lecciones de nadie.

Preguntada si España va a enviar cazas a Ucrania, Robles ha respondido: "Una de las posiciones claras del Gobierno español y de todos los aliados es trabajar conjuntamente y ser muy discretos. Tenemos un enemigo enfrente, Putin, y no vamos a dar ningún tipo de datos, no vamos a explicar lo que se va a enviar" mientras los aliados coordinadamente toman una determinada decisión, que es lo que "se está haciendo en este momento".