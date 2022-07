Robles asegura que no hay ninguna materia clasificada en el caso Pegasus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que no hay ninguna materia clasificada en el espionaje de los móviles de miembros del Gobierno, entre ellos, el del presidente y el suyo propio, a través del sistema Pegasus, y ha incidido en que ninguno de los "perjudicados" conoce la autoría de la infección.

Robles respondía así, en declaraciones a los medios tras presidir la toma de posesión del nuevo director del Hospital Gómez Ulla, al ser preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de tomar declaración como testigos a ella y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la causa en la que investiga la infección de los móviles de ambos, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del titular de Agricultura, Luis Planas.

El magistrado, además, acordó dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.

"No hay ninguna materia clasificada; nosotros únicamente como personas que hemos sido objeto de una infección en el teléfono lo que podemos es constatar que los técnicos nos han dicho que esa infección se ha producido, pero no sabemos absolutamente nada más. Por tanto, no hay ninguna materia clasificada, y lo que ponemos de relieve es que denunciamos porque era nuestra obligación", ha dicho.

Además, Robles ha reconocido que tanto Marlaska como ella esperaban la citación, porque ambos son "perjudicados", si bien ha dejado claro que "nosotros no sabemos quiénes han sido" los autores del espionaje.

"Todos nuestros teléfonos infectados fueron puestos a disposición judicial y en estos momentos no hay ninguna materia clasificada ni que pueda ser considerada secreta", ha inisistido.

En cuanto al balance del curso político que ha hecho hoy el jefe del Ejecutivo, en el que ha descartado que tenga previsto remodelar su gabinete tras las vacaciones este mes de septiembre, Robles ha recordado que las decisiones sobre el Gobierno las toma el presidente.

La titular de Defensa ha destacado que el Ejecutivo "está trabajando, pensando sobre todo en los ciudadanos, en unas épocas difíciles como las que estamos viviendo".

Respecto a los incendios que afectan a una buena parte del territorio nacional, Robles ha recordado que las comunidades tienen sus competencias, pero ha insistido en que lo importante es que "todo el mundo haga las labores de prevención necesarias", sin mencionar a ninguna autonomía en concreto.